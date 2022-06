Il sistema sbagliato e la pigrizia civile. Se si vuole un’immagine chiara del “sistema” che immarcescibile resiste al cambiamento, basta leggere la Repubblica di ieri.

E perché cara REPUBBLICA ha sprecato tanto tempo per scrivere questi articoli. Chi non esercita il diritto/dovere di voto rinuncia al diritto/dovere di critica, lo tenga bene a mente. Guardate che poi non potete più lamentarvi. Non vi site espressi, avete lasciato fare a loro e quindi, ripeto non potete lamentarti altrimenti prendete per il culo i vostri utenti (ok lo fate già). Qualcuno prima de voi ha capito che per cambiare non servono politici migliori, ma elettori migliori. Non vedo ne i primi ne i secondi, il problema siamo noi. DITE! Che differenza vuole che faccia il voto di uno? sbagliatissimo ragionare in questa maniera, Io sono solo, voi pure, la moltitudine di ignoranti che ci circonda come la fermiamo? e questo il sistema che non funziona. Questo modello non funziona, a prescindere dal mio o dal vostro voto. Se non tentiamo a rivoltare come un calzino questo disastrato paese, si disastrato anche da voi media. Si andatevene al mare che tanto la giustizia in Italia con gente o media come voi sarà sempre e comunque dalla parte dei corrotti.

Cara REPUBBLICA perché non scrive che nel 2000 ci fu un altro referendum sulla giustizia? A questo referendum, promosso dai radicali, il suo datore di lavoro chiese di non partecipare, di astenersi, di non andare a votare. Probabilmente non gli faceva comodo come questo referendum. Ma di cosa mi scandalizzo? Questo é il PD, questi sono i giornali che sono al servizio del PD. Tutti uguali : Repubblica, Corriere, La Stampa. E’ così da anni. Il PD ha infiltrato i più venduti giornali, le TV RAI e la7, un esercito di giornalisti, tutti quanti al servizio della linea politica del PD e tutti impegnati in una continua opera di indottrinamento. Non fingete di meravigliarvi, lo sapete benissimo anche voi che le cose stanno così.

Lo dite anche voi, (come l’ho detto io in altre occasioni) “il sistema” si difende… E nel sistema non trova posto solo il politico ed il magistrato, ma anche (e direi soprattutto) l’informazione, anzi, la disinformazione, quella che tende esclusivamente al lavaggio del cervello, quella che fa accettare tutto ciò che la politica decide e che cade dall’alto come manna dal cielo. Il sistema è tentacolare, una nuova specie di polpo con i vari tentacoli specializzati in una funzione specifica che, se ne tagli uno, gli rincresce subito l’organo di ricambio. E come i polpi va colpito sulla testa, non so se mi spiego…

Buona parte degli italiani, con la loro ignoranza, superficialità e stupidità hanno permesso che questa SETTA POLITICA E MEDIATICA a molte teste al punto da non essere più controllabile. Non dimentichiamo che l’ Italia è il paese del’ 8 settembre, paese di tradimenti, e che anche nella prima Guerra Mondiale accadde lo stesso. Dalla Triplice Alleanza l’ Italia passò alla Triplice Intesa con la rapidità di un fulmine. Un paese di tradimenti.

Sto dipingendo un aspetto del nostro paese in cui bisogna oliare gli ingranaggi quando fa comodo? In passato fu applicato lo stesso metodo sia a destra che a sinistra, ovvero quando c’è un tornaconto si spinge il popolo a votare, quando invece questo tornaconto non c’è, si predilige il silenzio o un accenno sussurrato senza la benché minima convinzione.

Negli italiani scorgo rassegnazione, indignazione, frustrazione, generata sia dai giornali/tv che sovraespongono mediaticamente i politici su base giornaliera. Per non parlare dei partiti che hanno bene appreso il famoso concetto di Napoleone Bonaparte: “Se vuoi avere successo a questo mondo, prometti tutto e non mantenere nulla.”

Gli italiani fondamentalmente sono un popolo di caproni e lamentosi, quando c’è da esprimersi per un tema serio come quello della giustizia (un disastro come tutto il resto), preferiscono starsene a casa in panciolle. E la colpa e con una ottima percentuale vostra cari media televisive e cartacei. E semplice parlare alla pancia della gente per vostre convenienze, mentre la gente va spronata se vogliamo uscirne da questo pantano politico e giuridico. Repubblica, sin dalla sua nascita è sempre stato un quotidiano di parte e ideologizzato fino alla nausea. E’ la continuità della vecchia L’ Unità, giornale menzognero riga dopo riga, pagina dopo pagina. Sullo stile della Pravda ai tempi del’ URSS. E dire che in russo Pravda significa …. VERITA? Tutta da ridere. Ed ecco a voi quel popolo che mugugna, quel popolo che si lamenta, quel popolo che sembrerebbe voler risollevare il paese che ora viene chiamato a dare il voto su cose fondamentali della vita del Paese, e si assenta. Italiani scusatemi ma fate proprio …..SCHIFO.

PS: In un paese ideale i giornali dovrebbero essere super partes, limitandosi a dare le informazioni per come sono, chiarezza ed esaustività. Perché è facile accusare GIORNALI o TV o chiunque altro, di essere di parte, quando chi accusa è palesemente schierato in ogni articolo che pubblica o programma televisivo

Sa come si dice? Il bue che da del cornuto all’asino. Con questo non dico che REPUBBLICA non abbia contenuti validi, mi limito soltanto a farvi notare che voi giornalisti, oltre che frantumarci le sfere con articoli allarmistici, sensazionalistici, spesso non verificate nemmeno le vostre fonti, tanto che in più di un’occasione come allocchi avete dovuto ritrattare.

Credete quindi che l’italiano medio riesca in questo contesto a farsi un’idea chiara di ciò che è meglio fare?

Non ci sono santi né salvatori della patria, né a destra né a sinistra. Chi più, chi meno ha interessi in qualsiasi settore. QUESTO E IL PROBLEMA.

