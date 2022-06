Salvini a Mosca, l’ambasciata russa in Italia: “Il viaggio l’abbiamo pagato noi”. Poi la retromarcia

Il comunicato per smentire le voci secondo cui il consulente del leader del Carroccio, Antonio Capuano, si sarebbe fatto prestare i soldi per il biglietto di andata e ritorno dal figlio del capo dei Servizi militari di Putin. Ma in serata i diplomatici di Mosca correggono: “Il leghista ci avrebbe rimborsati i voli anche se fosse partito”

Come vediamo questo signore non finisce mai di stupirci. Ne combina una peggio dell’altra. La sua sfacciataggine putiniana non conosce vergogna. Prima sputtanato da un sindaco di confine, con tanto di maglietta, ora biglietti prepagati dai russi. Lega se ci sei batti un colpo, l’attesa è troppa e potrebbe non essere ancora finita. L’articolo del Corriere sui putiniani comincia a rilevare che il tutto non fosse una sciocchezza. Dall’acqua, acqua acqua, siamo passati al fuochino, fuochino fuochino. Ora ci stiamo avvicinando al fuocone fuocne fuocone fuocone. Che tristezza.

Ho avuto già l’occasione di scrivere nei giorni scorsi, quando si è incontrato ben 4 volte con l’ambasciatore russo a Roma, che Salvini sta correndo il brutto rischio dell’accusa di un reato grave, gravissimo, per un politico: ostacolo all’attività delle Istituzioni, in particolare del governo, in politica estera. Scrivevo “non capisce” il suo grave comportamento, che non era un modo per alleviarne la gravità, era per estenderla oltre che al politico, alla qualità della persona. Lavrov si diceva “sorpreso” della politica del governo, e ti credo, con quello che gli era costato negli ultimi 10 anni! Il caso è talmente grave che stento a credere che non ci sia ancora un’indagine della magistratura…

Ed il “piccolo Trump” si sbatte e s’affanna per mantenere il galleggiamento… e non ne indovina una che una. Ma perché la Lega (la parte sana) ancora tollera di farsi oltraggiare e perdere consensi non ribellandosi a questo sciagurato ?? E’ evidente che la sola furbizia di costui non tiene più, la sua parabola è costantemente in discesa ed è facile immaginare che non ci sarà mai un recupero senza un cambio al vertice. Perché in via Bellerio c’è questa mancanza di coraggio nell’esautorarlo nonostante alcuni bravi esponenti atti al sostituirlo al comando ?!?!?

Il problema è, per fare che? Qual è il vero progetto? L’Italexit all’ombra della Russia? il no euro? la secesiùn? Possibile che vi preoccupiate sempre e solo del fascismo, dei migranti, e cose varie eludendo le vere questioni? Zitti, zitti. Ascoltate i 5 stelle…….niente! Mi sono sbagliato. Credevo avessero qualcosa da dire.

UNA COSA E’ CERTA PER NOI DEMOCRATICI, CHE in Democrazia le Opposizioni sono importanti come la Maggioranza e, per la nostra innata democraticità, se non ci fossero saremmo costretti a inventarcele; però anche un’altra cosa è certa per noi da alcuni anni: Le Opposizioni le vuoi meglio di queste? Leghe-Meloni-Berlusca? Non avremmo saputo fare di meglio neppure se ce le fossimo scelte da soli.

Salvini non li batte tutti anche se oltre a Russi e Trumpettini, ieri per la loro propaganda elettorale hanno regalato pezzi di Grana Padano col logo della Lega sopra, facendo incacchiare il Consorzio Grana, mentre sempre ieri La Meloni ha preteso dagli alleati di sottoscrivere accordo che dopo elezioni non ci fossero inciuci e passaggi da un partito all’altro: Che avesse paura di perdere LaRussa Santanchè Lollobrigida? (te lo immagini?). Sempre Ieri un altro candidato destromane mi pare di Italexit, a Viterbo ha proposto di tornare alla Lira, ma solo nella città di Viterbo, mentre uno dei FDI a Palermo sembra che confabulasse con un Clan, mah.

Ci vuole uno stomaco di ferro ad aver fatto il governo M5S-Lega con un tizio del genere. Un governo autore dei decreti sicurezza e della legge di inasprimento della legittima difesa. Un governo che assisteva impassibile, fino difenderne l’operato, all’accanirsi del vice PdC e ministro dell’Interno su poveri disgraziati costretti a stare in estate su navi roventi, in condizioni igieniche e sanitarie disastrose. Non so quanti parlamentari dell’opposizione andarono su quelle navi a verificarne le condizioni disumane, mentre il l’ex PdC Conte e il M5S volgevano lo sguardo altrove. E che stomaco di ferro ci volle da parte di Zingaretti, allora segretario del PD, appena 14 mesi dopo ad elevare Conte a “Punto di riferimento del centrosinistra”. E ancora Letta insiste, pur considerandolo “solo” un soggetto importante del “nuovo” CSX…

