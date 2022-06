I NODI STANNO VENENDO AL PETTINE.

Inevitabilmente, data la storica debolezza dell’Italia, i nostri tassi d’interesse sono schizzati in alto, con lo spread che ha superato i 230 punti. E tutto questo non è dovuto a uno scherzo del destino cinico e baro, né tanto meno al solito, presunto complotto che, non si bene per quale motivo, in simili frangenti prenderebbe sempre di mira il Belpaese. Il problema, per dirla in estrema sintesi, è per l’appunto legato alla sostenibilità di un debito pubblico che attualmente è di circa 2.700 miliardi di euro. Sostenibilità che, in soldoni, rappresenta la capacità del sistema pubblico di continuare a pagare in un tempo indefinito gli interessi ai creditori. Tuttavia, fino a quando la Bce acquistava copiosamente i nostri titoli – stagione lunghissima inaugurata dal “whatever it takes” di Mario Draghi quando era al posto della signora Lagarde – i tassi restavano molto bassi e il ministero dell’Economia e delle Finanze non aveva alcun problema a piazzare sul mercato le nuove emissioni dei medesimi titoli.

Ma ora, restando inevitabilmente senza una rete di protezione, gli analisti economico- finanziari che operano sul mercato globale non possono ignorare i nostri storici problemi: eccesso di spesa pubblica, in gran parte sbilanciata dal lato delle uscite correnti; conseguente eccesso di tassazione; sostanziale immobilismo sul piano di quelle necessarie riforme finalizzate ad ammodernare il Paese nel suo complesso. E mentre buona parte del Governo e dell’informazione mainstream continua a occuparsi di una pandemia sostanzialmente scomparsa, il virus dell’inaffidabilità italiana rischia di provocare al Paese una vera e propria febbre da cavallo.