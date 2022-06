Elezioni, il flop di Lega e M5s può essere un problema per Draghi. Salvini: “Stare col Pd è impegnativo”. Conte: “Paghiamo sostegno al governo”

I dati del voto dicono che a destra il flop Carroccio è stata definitivamente superata da Fratelli d’Italia, anche nelle storiche roccaforti del profondo nord. I 5 stelle, invece, ottengono quello previsto da tutti la scomparsa di GRULLI molto al di sotto cioè scomparsi annientati . E nel day after il problema diventa stare in maggioranza.

FdI e Lega sono indistinguibili. Per trovare le differenze, si è costretti a ricorrere alle origini. L’elettore di destra si muove dall’uno all’altro partito come un pesce da una costa all’altra, spinto solo dall’appetito. Invertendo gli addendi la somma (elettorale) non cambia. Poi, demograficamente, gli elettori di FI quelli moderati si stanno spostando al centro (AREA DRAGHI di RENZI , quindi per FI,e la fine naturalmente. I pochi sopravvissuti DESTROIDI andranno in FdI, affine ideologicamente. Per il PD e il M5S la perdita finisce nell’incompetenza e poltro naia. È il campo in cui entrambi dovrebbero lavorare molto, ma se non c’è cervello, puoi lavorare quanto vuoi ma se non hai competenza non costruisci un cazzo, e la competenza non la comperi, la devi sudare e ci vuole tempo . Il PD sarebbe leggermente avvantaggiato, ma i suoi ex elettori sono sfiduciati ma non rinunciatari ma il PD non ha il coraggio di una politica di RIFORMATRICE. E poi c’è Letta, che ha come suo merito il tono pacato ma nessuno saprà mai quello che vuole, essendo sempre possibili che non rispetti le opposte fatte e in precedenza condivise.

Il M5S è messo molto male. Le proposte orgogliosamente populiste sono finite, sono costate una valanga di soldi, come dimostrato da Renzi e tanti altri, e siamo allo stesso punto. Passare da Salvini a Draghi è servito solo a Di Maio. Troppo poco. E continuano a mancare le persone capaci. Conte è adorato da molti ma perché fa tenerezza, se la prende con tutti, polemizza e logorroico inconcludente, in sostanza non ha capacità di analisi politica, non ha un programma ma proposte sparse e insignificanti per l’ITALIA, forse valide per i suoi amici mandanti, ma non per il bene del ITALIA . Potrebbe chiedere i voti (quelli ecclesiastici), diventare cardinale e poi papa. Ha il tono giusto, le parole sono quelle, la fede c’è. Vive more uxorio ed è separato ma qualcosa si può fare: le amicizie ci sono.

Guardando dritto nei fatti si direbbe che il M5S ha cominciato a perdere nel momento stesso in cui Conte è entrato in gioco. Prima, quando Conte faceva altro, il M5S sbaragliava tutti gli avversari. Poi, da quando è apparso lui, è cominciato il declino, prima lento e poi sempre più impetuoso. Temo che Grillo ci vedesse lungo quando lo riteneva inadatto. Se fossi in lui, per il bene del M5S, mi farei da parte e tornerei ad insegnare.

M5S perde voti da quando ha vinto le elezioni ,ed è arrivato CONTE. Voglio dire: 1) Hai deciso di allearti quando avevi detto che non lo avresti fatto 2) Hai. fatto il governo della Lega dopo aver detto che MAI CON LA LEGA 3) Hai votato le leggi di Salvini, inclusi i blocchi dei porti 4) Conte ha definito Salvini un ottimo politico (poi si e’ rimangiato tutto) 5) Hai fatto un governo con il PD nonostante avessi detto che MAI COL PD MAFIA 6) Hai fatto un governo con Lega, e FORZA ITALIA…. 7) Conte presidente del M5S, senza alternativa e senza voto…uno vale nessuno 8) I governi locali 5S sono stati un totale fallimento Dire che M5S crolla perché è al governo non ha senso. Il M5S e’ semplicemente morto. Ma io lo dicevo da quando a vinto le elezioni 2018, con quattro CLIK di colpo non puoi essere un politico competente, e i fatti mi hanno dato ragione.

TIENE LA MELONI. Ma se per disgrazia FDI andasse a governare, la Meloni durerà uno starnuto. se le sue politiche ottocentesche del nuovo esecutivo non saranno sufficientemente sulla lunghezza d’onda con Bruxelles, si potrebbero chiudere i rubinetti del Pnnr. Vedremo allora come scapperanno i topi mentre la barca affonda. Agli elettori non rimarrà altro che la astensione, un nuovo governo tecnico, l’unica salvezza gettarsi nelle braccia del area DEAGHI costruita da gente competente (RENZI) .Sempre il solito salvatore della PATRIA.

Elezioni, il flop di Lega e M5s può essere un problema per Draghi. Salvini: "Stare col Pd è impegnativo". Conte: "Paghiamo sostegno al governo"

