RENZI: LA PRIMA REGOLA DEL FARE E DEL AGIRE. Non perdete il vostro tempo in discussioni sterili. Il tempo è prezioso!”

L’asino disse alla tigre :

′′L’erba è blu”.

La tigre rispose: ′′No, l’erba è verde”.

La discussione si scaldò e i due decisero di ricorrere al giudizio del leone, il re della Giungla.

Già prima di arrivare alla radura della foresta, dove il leone era seduto sul suo trono, l’asino cominciò a gridare:

′′Vostra Altezza, non è vero che l’erba è blu?”

Il leone rispose: ′′Vero, l’erba è blu “.

L’asino non ancora contento disse:

′′La tigre non è d’accordo con me e mi dà fastidio, per favore, puniscilo”.

Il re della giungla allora dichiarò: ′′La tigre sarà punita con 4 anni di silenzio”.

L’asino saltò allegramente e proseguì il suo cammino, contento e ripetendo:

′′ L’erba è blu, l’erba è blu…”

La tigre accettò la sua punizione, ma prima chiese al leone:

′′Sua Maestà, perché mi ha punito?, dopo tutto, l’erba è verde”.

Il leone rispose: ′′In realtà l’erba è verde”.

La tigre chiese: ′′ Allora perché mi punisce?”

Il leone rispose: ′′La punizione non ha nulla a che vedere con la domanda se l’erba è blu o verde. La punizione è dovuta al fatto che non è possibile che una creatura coraggiosa e intelligente come te perda tempo a litigare con un asino, e soprattutto venga a disturbare me con questa domanda “.