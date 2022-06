Cosa commentera’ ora l’asino ragliante di TraRaglio? E I pentadeficienti grillopitechi? A quando il parlamento metterà mano alla riforma della giusta giustizia? SIAMO TUTTI CON TE MEB

IL PAPA DI MARIA ELENA BOSCHI E STATO ASSOLTO DALL’ULTIMA ACCUSA A RIGUARDO DEL CRAK I BANCA ETRURIA.INNOCENTE PERCHE IL FATTO NON SUSSISTE.

SIAMO TUTTI CON TE MEB

Cosa commenterà ora l’asino ragliante di TraRaglio? E I pentadeficienti grillopitechi? A quando il parlamento metterà mano alla riforma della giusta giustizia?

SCRIVE LA MEB: Oggi ho pianto.

Avevo giurato a me stessa che non avrei mai pianto per Banca Etruria.

Oggi l’ho fatto. E non ho paura di ammetterlo in pubblico.

Ho pianto come una bambina, in ufficio, alla Camera.

Ho pianto perché mio padre è stato assolto dall’ultima accusa che gli veniva mossa su Banca Etruria. Con oggi si chiude un calvario lungo sette anni. E si chiude nell’unico modo possibile: con la certezza che mio padre era innocente.

La verità giudiziaria non cambia niente per me: ho sempre saputo che mio padre è stato attaccato sui media e non solo per colpire altri. Ma oggi la verità giudiziaria stabilisce ciò che io ho sempre saputo nel mio cuore: mio padre è innocente. E ora lo sanno tutti, non solo la sua famiglia.

Lo sa il popolo italiano, nel cui nome la sentenza è stata pronunciata.

Lo sanno le Istituzioni di questo Paese che io ho servito con dignità e onore.

Lo sanno gli avversari politici che mi hanno chiesto le dimissioni per reati che mio padre non aveva fatto.

Lo sanno i talk che hanno fatto intere trasmissioni contro di me e di noi e che non dedicheranno spazio a questa vicenda.

Lo sanno gli odiatori che mi hanno insultato spesso con violenza verbale e frasi sessiste nel silenzio complice e imbarazzato di tanti.

Questa vicenda ha segnato la mia vita e la mia carriera molto più di quanto uno possa pensare: ma le lacrime di oggi sono lacrime di gioia e di speranza. Perché nessuno debba subire quello che ha subito la mia famiglia. Combatterò per una giustizia giusta. E ringrazio quei tanti magistrati che in ogni angolo del Paese fanno prevalere il diritto sull’ingiustizia.

Grazie a chi mi è stato vicino.

Ti voglio bene babbo.

SIAMO TUTTI CON TE MEB

Cara amica Maria Elena. Abbiamo assistito in questi anni all’imbarbarimento del dibattito politico e a massacri mediatici quotidiani in barba alle garanzie della Costituzione e anche ai limiti dettati dalla civiltà. Dobbiamo eliminare la malapianta di questo moderno medioevo che il giustizialismo ha radicato nel nostro paese. Superare al più presto questa barbarie. Ti abbraccio.

PS: Sto aspettando le dichiarazioni di tanti dirigenti del PD. Per codardia e opportunismo non hanno mai preso posizione anzi hanno sempre strizzato l’occhio alle procure. Andrebbero fatti nomi e cognomi e meriterebbero la gogna per essere stati giustizialisti allora e per aver reiterato il comportamento in occasione del referendum. Sto aspettando le scuse da tutti i giornalisti opportunisti, radical chic, indegni di appartenere al giornalismo. Servi del potere senza arte né parte e senza palle. Sto aspettando le scuse da tutti quei politici indegni di rappresentare il popolo che pur di prendere un like hanno contribuito a spargere odio…

MA È SICURO CHE NON ARRIVERANNO MAI LE SCUSE DEI TANTI VISCIDI VERMI GIORNALISTI E POLITICI CHE TANTO L’HANNO INSULTATA MA VOGLIO RIVOLGERE A COSTORO L’AUGURIO DI DOVER AFFRONTARE LORO E I LORO CARI GLI STESSI MOMEMENTI VISSUTI DA M.E.B.E DA SUO PADRE. Ora vediamo quanti talk show o tg ne parlano ? E UN Grazie (IRONICO) ai magistrati, loro si corrotti, che hanno posto in essere tutto ciò, e non pagano. Non pagano perché i cittadini italiani NON votano per farli pagare ne per dividerli le carriere!!

COMUNQUE. A tutti un caloroso abbraccio perché finalmente la verità ha dimostrato che siete solamente dei quaquaraquà destinati a sparire

Cosa commentera’ ora l’asino ragliante di TraRaglio? E I pentadeficienti grillopitechi? A quando il parlamento metterà mano alla riforma della giusta giustizia? SIAMO TUTTI CON TE MEB ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo