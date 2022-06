“Ha un passato fascista, non può governare”. Odio rosso contro la Meloni. Ma che odio rosso. Vi riporto cosa a detto! Winston Churchill: Bizzarro popolo gli italiani. Un giorno 45 milioni di fascisti. Il giorno successivo 45 milioni tra antifascisti e partigiani. Eppure questi 90 milioni di italiani non risultano dai censimenti…quanta verità. E non era nessuno, giusto! l’ha detta Winston Churchill, è lo specificato, io ho solo riportato.

POI. Ridurre il confronto politico a fascismo e antifascismo dimostra la mancanza di argomenti dei media e politicanti ITALICI, oltre che una assenza di cultura storica. Quelli che discriminano gli altri (non può governare) perché hanno opinioni diverse sono i soli “fascisti” della Repubblica. Non sono pro meloni e tantomeno pro altri per ovvii motivi, ma leggere che per i pidioti, altro branco di rinnegati, la meloni non può governare per il suo passato fascista (ex fronte della gioventù), mi vien da ridere. Trovo solo parole di ipocrisia, perché non si fanno una bella analisi di coscienza, analizzando i loro errori, e le loro ideologie, forse la gente, il popolo inizia a pensare in un altro modo? Comunque ogni volta che hanno paura, tirano fuori il fascismo…dimenticando cosa è stato fatto nei vari paesi a regime comunista. Siamo alle solite, quella parte estrema sx della politica se sente odore di sfratto al cadreghino le tira sempre fuori tutte: ora sei fascista, poi sei anti europeista, poi sei xenofobo, poi non sei filo Putin, poi sei poi sei poi sei ad libitum. Si fregiano di democratici ma sono l’emblema dell’antidemocrazia quindi o sei come me o non sei nulla e reietto per l’eternità. Tutto già visto e sentito con cadenza quasi cronometrica; ma in questo paese esiste davvero la democrazia, con l’alternanza degli schieramenti alla guida dello stato secondo il mandato dei cittadini?

Allora facciamo così: sia direttamente il P.D. ad indicare chi sia degno di governare questo Paese. Poi, essendo Giorgia Meloni ed il suo partito, pericolosi per la democrazia, si vieti loro di presentarsi agli elettori. Quindi, alle prossime elezioni si possa votare un solo partito, il P.D., che è l’unico baluardo democratico che protegga l’Italia dal pericolo nazifascioleghista rappresentato dai nuovi triumviri Giorgia Meloni Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Siamo o non siamo l’unico Paese, in Europa ,nel quale si grida al pericolo fascista ogni qualvolta il popolo non vota secondo il volere del P.D.? Anzi, per evitare pericolose derive autoritarie, siano esclusivamente la Sig.ra Quartapelle il Sig. Letta ed il Sig. Provenzano ad avere il diritto di voto, evitando così che gli italiani, notoriamente individui mentalmente instabili, possano anche solo pensare di votare un partito che non sia il P.D.

La differenza tra i vecchi socialisti ed i vecchi comunisti, è una sola: i socialisti non hanno ammazzato nessuno, mentre i comunisti, anche troppi( stalin docet). singolare, che gli eredi morali dei sovietici, evocano il pericolo fascista, e non si accorgono del attuale pericolo reale neocomunista putiniano. questo partito, non è sinistra, solo una congrega nata per occupare il potere, che io definisco i NAZZICOMUNISTI, la vera sinistra era la DC , signorile ed educata, rispetta lo avversario e si confronta, con lealtà e sincerità (poi si e messa a fare gli interessi personali, e si sa come e finita). Manca una vera sinistra? credo di si, inoltre questi non so cosa ,speculano sul passato remoto degli avversari, e vivono nel passato, ed allora come possono costruire il nostro futuro? il partito delle poche e fatue idee ma ben confuse. ciao a tutti.

PS: TENETE PRESENTE CHE NON SONO DI DESTRA,SONO UN DEMOCRATICO LIBERAL RIFORMISTA. E SE IL POPOLO DA LA POSSIBILITA ALLE DESTRE DI GOVERNARE, LE SINISTRE NON DEVONO SPAVENTARE IL POPOLO CON LAPAURA DEL FASCISMO! DEVE FARE E CONVINCERE IL POPOLO, CON IDEE RIFORMATRICI DEMOCRATICHE, PER MIGLIORARE LA VITA DEMOCRATICA DEL POPOLO,NON ULULARE AL LUPO AL LUPO, PER POI MANTENERE LO STATA QUO,E PER QUESTO CARI SINISTRONZI FATEVI UN ESAME DI COSCIENZA,E LA VOSTRA REGOLA DA QUANDO GOVERNATE.COMUNQUE NIENTE PAURA POPOLO BASTA VOTARE I PARTECIPANTI AL AREA DRAGHI,CHE STA COSTRUENDI ITALIA VIVA CON L’UNICO LEAGER ITALIANO MATTEO RENZI.

