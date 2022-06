SPIRAGLI DI PACE

Se è vera la notizia del tabloid tedesco, l’iniziativa dev’essere salutata positivamente. I tre leader di Italia, Francia e Germania – i Paesi più forti d’Europa – dimostrerebbero di essersi affrancati dalle decisioni prese alla Casa Bianca e per essa dalla Nato. “Meglio tardi che mai”. Farsi parte attiva, per tentare un negoziato molto difficile, è sicuramente un atto da apprezzare. Le difficoltà oggettive sono legate alla necessità di considerare i legittimi interessi dell’Ucraina e quelli della Federazione Russa. Nelle condizioni attuali, dopo oltre 100 giorni di guerra e decine di miglia di morti, tutto è diventato più difficile.

Una risoluzione del conflitto, purtroppo, non potrà non considerare la situazione che si è venuta a creare sul campo di battaglia. L’eventuale accordo dovrà essere un compromesso che deve prevedere concessioni da entrambi le parti in conflitto, il minore dei mali. I tre leader europei possono mettere sul tavolo un significativo peso contrattuale in termini politici, economici, commerciali e finanziari nei confronti di entrambi i belligeranti. Ne trarrebbe beneficio l’economia globale e, forse, toglierebbe le castagne dal fuoco anche al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.