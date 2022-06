Boschi: “Mio babbo innocente. Nessun grillino&pidini ha ancora trovato il modo di pronunciare la parola scusa”

LA MEB. Sto aspettando le dichiarazioni di tanti dirigenti del M5S&PD. Per codardia e opportunismo non hanno mai preso posizione anzi hanno sempre strizzato l’occhio alle procure. Andrebbero fatti nomi e cognomi e meriterebbero la gogna per essere stati giustizialisti allora e per aver reiterato il comportamento in occasione del referendum. Sto aspettando le scuse da tutti i giornalisti opportunisti, radical chic, indegni di appartenere al giornalismo. Servi del potere senza arte né parte e senza palle. Sto aspettando le scuse da tutti quei politici indegni di rappresentare il popolo che pur di prendere un like hanno contribuito a spargere odio… A tutti un caloroso abbraccio perché finalmente la verità ha dimostrato che siete solamente dei quaquaraquà destinati a sparire

Boschi: “Mio babbo innocente. Nessun grillino ha ancora trovato il modo di pronunciare la parola scusa” che brava gente!

L’intervista dell’ex ministra a Repubblica: “Sono stata insultata nel modo più becero. Il caso Etruria dovrebbe far riflettere i media più dei magistrati”

“La vicenda di Banca Etruria ha sconvolto la vita della mia famiglia, che è stata additata per anni come responsabile dei più grandi scandali bancari del Paese. Non era vero nulla. Adesso lo sa tutta l’Italia”. È Maria Elena Boschi, questa mattina, a parlare in un’intervista a Repubblica in merito alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il padre Pierluigi, accusato di bancarotta colposa per il crac dell’istituto aretino, ieri assolto perché il fatto non sussiste.

Un “calvario”, così lo definisce la deputata di Italia Viva, durato sette anni. Che si chiude “con la certezza che mio babbo era innocente”. Anni complicati, per l’ex ministra delle riforme del governo Renzi: “Io soffrivo per mio padre massacrato a causa mia”. Il problema non fu tanto l’inchiesta, afferma, “ma il massacro mediatico. Se io non fossi stata così visibile, a quei tempi, nessuno avrebbe parlato di Banca Etruria. Hanno smesso di chiamarmi col mio nome per storpiarmi in Maria Etruria Boschi. Cambiarti il nome è il primo passo per disumanizzarti”.

Boschi, inoltre, riserva critiche non solo agli avversari, ma anche ad alcuni compagni di partito del tempo: “Anche alcuni che debbono la carriera al renzismo – lamenta – hanno fatto a gara a dire che ero io il problema, che dovevo sparire. Le falsità degli avversari colpiscono meno delle ipocrisie dei presunti amici”.

Boschi: "Mio babbo innocente. Nessun grillino&pidini ha ancora trovato il modo di pronunciare la parola scusa"

