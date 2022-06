Draghi a Kiev con Macron e Scholz per vedere Zelensky: prima missione dall’inizio dell’invasione.

Il leader dell’Eliseo: “Vogliamo inviare un messaggio di unità europea verso tutti i cittadini ucraini. Le prossime settimane saranno difficili”. Il cancelliere tedesco sottolinea che da Berlino gli aiuti arriveranno “per tutto il tempo necessario”. Il trio ha visitato Irpin, fra le città più colpite dalle bombe russe: “Il mondo è dalla vostra parte”, ha commentato il presidente del consiglio italiano

QUESTA GUERRA HA RAGGIUNTO ORAMAI QUASI IL 4 MESE… Nonostante Putin abbia affermato che la sua idea è rinverdire i fasti di Pietro il Grande , cioè colonizzare i vicini, nonostante abbia invaso Georgia, Siria e Crimea e con i mercenari Wagner il Donbass, nonostante abbia avuto conversazioni per mesi con Macron ed altri partner , nonostante l’Ucraina per le guerre interne nel suo territorio non possa più entrare nella NATO, nonostante Zacharova e Putin abbiano sempre schernito gli americani sull’invasione a febbraio, nonostante il memorandum di Budapest del 1994 che a fronte delle atomiche riconoscevano all’Ucraina piena sovranità e rispetto di essa da parte della Russia, si continua a scrivere la menzogna che Biden abbia convinto Putin al suicidio geopolitico ed economico con l’invasione dei fratelli ucraini. E bastata!!

L’Ucraina! la foglia di fico usata dai produttori di petrolio e gas, per nascondere la vera ragione della loro guerra contro le rinnovabili. Sapevano che, se si fossero schierati contro le misure necessarie per contenere il cambiamento climatico, la stragrande maggioranza, anche delle loro opinioni pubbliche, gli sarebbe stata contro. Quindi il secondo produttore di petrolio e gas, non deve aver faticato molto a convincere gli altri, della bontà della sua idea, d’operazione speciale in Ucraina. Avente un doppio obiettivo; punire l’Europa e distogliere gli USA dall’Asia. Non è un caso se questa volta, i Paesi arabi, contrariamente a quando fu invasa la Crimea, si sono rifiutati d’aumentare la loro produzione per calmierare i prezzi. Al tempo della Crimea infatti, una delle ragioni per cui l’orso si fermò, fu proprio per l’allora diminuzione del prezzo del petrolio, dovuto all’incremento di produzione araba. Questa volta invece, sentendosi messi alle strette dalla volontà d’intervento deciso sulle rinnovabili, per contrastare il disastro ambientale, per la prima volta quei produttori di energia fossile si sono sentiti deboli. Ed allora ecco la trovata, aggiungere alla distruzione ambientale, anche la Guerra e fare guadagni anche maggiori. Ma verrà un giorno.

Ora l’attenzione per essa sta oramai scemando su tutti i media a favore di tante situazioni nuove e vecchie quasi dimenticate quali covid, vaiolo delle scimmie, crisi economica, politica nazionale ed internazionale, criminalità ,emigrazione selvaggia ,clima, ecc. ecc….entro pochissimi mesi se non avviene qualcosa di clamoroso come la vittoria sul campo di uno dei contendenti ,la guerra diventerà cronaca dal fronte come ai tempi del Vietnam…Oggi l’Asse Roma Parigi Berlino vanno a supplicare Zelensky di accettare una pace monca di una buona parte di territorio Ucraino, con tanto di scusa a Putin per averlo ostacolato resistendo con morti e distruzioni nella sua avanzata,.. Povero Zelensky morirà da solo con tutto il suo Popolo perché in Europa conta più la tasca piena che l’onore.

Spiace dirlo, nel rispetto dei civili ucraini che subiscono lutti e ferite indicibili ma questa è principalmente una guerra di propaganda. Dal punto di vista militare è un guerra lenta che riproduce nel 2022 i meccanismi della prima guerra mondiale anche al tempo di satelliti, droni e gps. Si combattono settimane per 10 km di territorio in attesa che le rispettive diplomazie della propagande (USa/Russia) trovino le linee guida di un inevitabile compromesso, il tutto facendo pagare ai civili il prezzo altissimo di vittime umane ucraine e vittime economiche europee e africane. Speriamo che Draghi e soci sappiano , anche se tardivamente,, far valere le ragione del buon senso e di una real politik virtuosa .

