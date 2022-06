IL FLOP DEL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA. La verità è che all’opinione pubblica la giustizia va bene così. E questo e molto grave. È stato fatto (l’ennesimo) clamoroso errore di valutazione a proposito dell’avversario da battere. La sfida non era con la magistratura inquirente o con qualche partito ‘’manettaro’’, ma con collettività sobillata da trent’anni di gogna e di processi mediatici. Ed e convinta di vivere nel migliore dei mondi possibili.

Quale è mai la ragione che induce coloro che hanno perso una battaglia politica (mi riferisco al flop del referendum sulla giustizia) a spremere le meningi alla ricerca delle cause della sconfitta, senza andare diritti al motivo vero di essa. Ovviamente le spiegazioni che si sono sentite e lette in questi giorni hanno tutte un fondamento.

È vero che i quesiti hanno subito un oscuramento mediatico; che il principale promotore, Matteo Salvini, non solo non era credibile in qualità di garantista redento, ma ha abbandonato la campagna referendaria con lo stesso cinismo di chi scarica un povero cane in autostrada. È vero che i quesiti affrontavano temi difficili, senza dare il meglio possibile sul piano tecnico-giuridico. Ha certamente influito la diserzione del Pd. Mettiamo pure in conto la disaffezione per le istituzioni democratiche e per la politica; la rabbia e la protesta che si è trasformata in rassegnazione e rinuncia. Convinciamoci che una materia tanto complessa e delicata non può essere trattata con la mannaia del referendum, ma con il bisturi della legge.

Ma tutti questi argomenti e tanti altri che se ne potremmo aggiungere scompaiono di fronte al motivo vero: la maggioranza dell’elettorato (che è poi quella che chiamano ‘’opinione pubblica’’) era contraria agli obiettivi dei referendum, perché, a suo avviso, la giustizia penale va bene così. In qualunque referendum c’è ben poco da capire. I casi sono due e piuttosto banali. O l’idea dei promotori riesce a diventare una bandiera piantata nella testa della gente oppure il referendum fallisce, nel modo che ormai è divenuto consueto e più facile: la diserzione dalle urne per non consentire il raggiungimento del quorum.

Una regola semplice che si avvale della rendita di posizione degli astensionisti e che quasi sempre risulta vincente. La prova contraria è data dagli esiti migliori dei referendum di ratifica, nei quali è proprio la mancanza di un quorum a sollecitare la partecipazione. Quale era la questione alla base dei referendum del 12 giugno? Quella di una resa dei conti con le procure divenute – sono parole di Sabino Cassese – ‘’un vero e proprio quarto potere’’, che non risponde a nessuno, ma che dispone senza alcun riguardo dei diritti più importanti dei cittadini: l’onore e la libertà. Per non parlare degli sconfinamenti della magistratura inquirente in tutti i campi del vivere civile, condizionando l’economia, il sistema produttivo e la politica, erigendosi, di fatto, a giudice inappellabile attraverso il processo mediatico.

Non era difficile scegliere da quale parte stare. Le ragioni di un Sì o di un No erano evidenti nei loro effetti politici, prima ancora che giuridici. Ma non è venuto a nessuno il dubbio che un’opinione pubblica nutrita, negli ultimi trent’anni, con la Co2 dell’antipolitica, del giustizialismo, della invidia sociale, della gogna e del carcere ‘’buttando via la chiave’’, avvezza a campagne mediatiche scandalistiche diffuse con le pale eoliche dei media, potesse essere convinta a cambiare opinione attraverso una puntuale spiegazione dei quesiti?

Alla gente non interessa una ‘’giustizia giusta’’ perché è solidale con le procure, a cui chiede non già di perseguire i reati, ma di punire le élite (‘’la casta’’) per il solo fatto di essere tali. Come ha scritto Filippo Sgubbi nel saggio, edito da Il Mulino ’’Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi’’: ‘’Si staglia, poi, nel contesto di una giustizia penale sempre più avulsa dalle sue finalità, la fattispecie della responsabilità penale senza colpa (dal binomio innocente/colpevole si passa al binomio puro/impuro). In sostanza, il reato è diventato una colpa per talune categorie sociali: non nel senso tradizionale di uno specifico fatto – sostiene Sgubbi – commesso da una persona e connotato da colpevolezza, bensì come un male insito nell’uomo e nel suo ruolo nella società. Il reato e la colpa sono uno status che precede la commissione di un fatto. Assomiglia, per gli ‘’impuri’’, al peccato originale. Così talune categorie sociali sono ‘’pure’’ per definizione e prive di colpa (….). Gli appartenenti ad altre categorie, invece, dovranno dimostrare la loro contingente ed episodica purezza; cioè saranno costretti a provare che in quella circostanza eccezionalmente non gli può essere imputato nulla’’.

Ma questo stato di cose non è soltanto uno sviamento della funzione giudiziaria, ma un sentimento di rancore condiviso dall’opinione pubblica che vede nei pm i ‘’vendicatori’’ delle loro umiliazioni; e si è accorta che i referendum prendevano di mira proprio le procure penali, le cui iniziative – sempre più spesso sconfessate dopo anni in giudizio – la confermano nella convinzione di appartenere ad un mondo di ladri, di essere taglieggiati da un pezzo di società eliminata la quale tutto filerebbe per loro liscio. Verrebbe quasi da dire che alle procure è affidata quella ‘’lotta di classe’’ che nessuno vuole più fare. Un esempio potrebbe servire a dare conferma a questi ragionamenti. Quali sono stati i due quesiti che hanno suscitato un minimo di dibattito in più: quello sull’abrogazione della legge Severino e quello dell’abrogazione della carcerazione preventiva per evitare la ripetizione del reato. Nel primo caso si sono mossi i sindaci accusando quella legge (la vergogna del governo Monti) di impedire loro di occuparsi dei doveri d’ufficio anche in seguito a bagatelle giudiziarie di scarsa importanza; nel secondo caso veniva chiamata in causa la carcerazione, ancorchè ingiusta, ma pur sempre garante di maggiore sicurezza. Ebbene, nonostante il record di assenteismo, per questi due quesiti si sono riscontrate alte percentuali di No, nel senso che una parte degli elettori ha voluto testimoniare di persona la propria contrarietà. In taluni casi i No sono stati addirittura prevalenti.

Quale è la conclusione di questo ragionamento? È stato fatto un clamoroso errore di valutazione a proposito dell’avversario da battere. La sfida non era con la magistratura inquirente o con qualche partito ‘’manettaro’’, ma con un’opinione pubblica sobillata da trent’anni di gogna e di processi mediatici. E convinta di vivere nel migliore dei mondi possibili.

IL FLOP DEL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA. La verità è che all'opinione pubblica la giustizia va bene così. E questo e molto grave.

