“I grillini non chiederanno scusa alla famiglia Boschi. Ma era giusto che restasse agli atti che il barbaro giustizialismo che abbiamo vissuto in questi anni è figlio della cultura del Movimento Cinque Stelle. Era giusto che qualcuno lo dicesse ad alta voce”.

PAROLE GIUSTE E VERE MA AL VENTO ….LORO LA MALEDUCAZIONE E LA MALDICENZA CE L HANNO NEL DNA ….SONO ROZZI INCIVILI E SOPRAÞTTUTTO ARROGANTI E MALEDUCATI. Campa cavallo che l’erba cresce ,caro Matteo sei stato strepitoso in Senato i 5s non chiederanno scusa perderebbero la loro faccia davanti a quel che rimane del loro elettorato, non solo loro ma anche il loro portavoce. Dovrebbero chiedere scusa anche a tutti gli italiani per i disastri politici, economici e sociali che in questi anni hanno combinato. Il fondatore e gli altri sono responsabili della deriva che è stata costruita in questi anni. E uno dei primi che dovrebbe chiedere scusa sarebbe gargamella. Ma non mi illudo: rinnegò il suo fido penati un minuto dopo l’arresto da innocente. Leggete la lettera della mamma di penati capirete tutto chi sono Bersani e compagni .Per fortuna il vento è cambiato. Nel 2023 devono sparire dal parlamento # stelle cadenti.

Il tuo INTERVENTO carissimo Matteo Renzi in Senato stamane è stato un intervento, da grandissimo statista non ricordo nella mia vita politica di aver seguito un politico, della tua chiarezza, della tua intelligenza, della tua correttezza ed onesta, mi rammarico che nel nostro parlamento tu debba essere circondato da forze politiche assolutamente lontani anni luce dalla tua capacita di intendere la politica, e mi rammarico che il mio EX partito non è anni luce lontano da te, ma galassie intere, abbarbicati su un vecchiume umano culturale, politico ed intellettivo, da restare disperati.

Il migliore… grande Matteo grandissimo ancora una volta Renzi.

