MEGLIO L’AREA DRAGHI. Quel che è certo è che entrare in un campo largo con i 5 stelle è per noi impossibile.

“Il Pd dice ‘noi siamo il primo partito e con generosità apriamo a tutti’? La cosiddetta generosità del Pd è un argomento su cui possiamo scrivere un libro. Quel che è certo è che entrare in un campo largo con i 5 stelle è per noi impossibile. Non poniamo veti, ma i fatti parlano chiaro, eravamo nel Conte II insieme e a quel governo abbiamo staccato la spina per una totale incompatibilità politica, la pensiamo diversamente su tutto, dalla giustizia al fisco, dalle infrastrutture al reddito di cittadinanza. Che senso avrebbe far parte di un campo largo che non è in grado di governare?” Ettore Rosato

Inimmaginabile…….. Ne sarebbe una svolta epocale! Consegnerei la mia tessera elettorale al comune , chiedendo gentilmente di cancellarmi dalle liste. E il PD vuole questo per darci la colpa per aver fatto vincere la destra… come col decreto zan.. meglio dirlo prima…

Saggezza vuole che, nelle condizioni date, se la legge elettorale rimane l’attuale, per avere qualche speranza di battere la destra sarà necessario stilare un programma credibile con le forze politiche atlantiste ed europeiste: i 5s, in queste ore, mi sembra che abbiano segnato un ulteriore passo verso una rottura insanabile. Per una volta si mettano da parte i personalismi ed i puntigli o volete essere rappresentati dalla Meloni?

Rosato (Italia Viva): “Entrare in un campo largo con il Movimento 5 stelle è per noi impossibile”

Il presidente di Italia viva Ettore Rosato: “Eravamo nel Conte II insieme e a quel governo abbiamo staccato la spina per una totale incompatibilità politica”

Un centro riformista ma alleato con chi? Che vada a dare manforte alla destra come a Genova e in altri posti o che sia ancorato ad un campo democratico? La sensazione è che sia Calenda che Renzi guarderanno a destra o a sinistra a seconda della convenienza del momento.

MEGLIO L'AREA DRAGHI.

