Iv, Renzi svela la futura guida dei centristi: "Beppe Sala ce lo vedrei bene" Sala rilancia: "Uno spazio progressista esiste"

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un lungo post su Instagram analizza il risultato delle elezioni amministrative, dividendo in sei punti le tendenze che sono emerse dalle urne. Nel punto cinque, particolarmente importante, il sindaco afferma: “Uno spazio progressista esiste”. Questo campo d’azione è stato delineato sulle pagine del Foglio dal direttore Claudio Cerasa che vede proprio in Sala il potenziale leader di “un campo magnetico per aggregare tutte le forze anti populiste in cerca d’autore. Un contenitore capace non di presentarsi come un nuovo centro ma capace di mettere al centro del suo programma la così detta agenda Draghi”.

Unire Renzi e Calenda si può. Un progetto necessario, spiegato con le parole di Sala.

Sala spinge sulla nascita di questo contenitore progressista di “formazione sociale, liberal-democratica, popolare, ambientalista. Lo sappiamo tutti che lo spazio c’è, ma sembra così difficile metterlo assieme! Aggiungo che a mio giudizio non ci possono però essere dubbi sull’area a cui guardare: non può che essere il centro-sinistra”. Un polo che, in sintesi, possa raggranellare i voti dei partiti populisti e fare concorrenza in modo strutturato alla destra. Ora il compito è riuscire a coinvolgere le forze politiche che gravitano, per ispirazione, vicino al centro. Partendo dai due gemelli diversi: Matteo Renzi e Carlo Calenda. Per mettere insieme i pezzi di un soggetto che c’è, esiste, ma ancora non si vede.

Matteo Renzi vuole seguire il modello francese di Macron e spinge per un’alleanza tra centristi. “In Francia – spiega Renzi alla Stampa – hanno fatto questo ma si sono serviti di un modello istituzionale, quello del ballottaggio, che purtroppo l’Italia ha respinto, cancellando la nostra riforma. Senza doppio turno è meno facile, ma è comunque possibile. Un Centro riformista che dica no ai sovranisti e no ai populisti è non solo possibile ma anche strettamente necessario. Ad esempio uno come Beppe Sala in questa partita ci può stare da protagonista. E con lui tanti amministratori locali riformisti. Un contenitore modello “Renew Europe” può essere la casa di molti. L’accordo riformista serve a tutti, anche a Calenda. Italia Viva ha eletto più sindaci e consiglieri di Azione, da solo non va molto lontano”. Renzi affronta anche il tema dei prossimi scenari politici al governo.

“Secondo me – prosegue Renzi alla Stampa – quelli che volevano tirare la corda a Draghi hanno perso. Il premier è più forte di prima, altro che storie. Meglio così. Ci attendono mesi di fuoco, a cominciare dall’inflazione e dalla perdita di potere d’acquisto. Serve un grande patto sociale per l’Italia, non il logoramento di Draghi”. Sul M5s: “La verità è che noi alle prossime elezioni ci saremo, loro no. Hanno trovato il modo migliore per rispettare il limite dei due mandati: andranno a casa tutti. Non credo che i grillini usciranno dal governo. Molti di loro dovrebbero tornare a lavorare e qualcuno dovrebbe buttarsi sul reddito di cittadinanza. Io scommetto che faranno tanto fumo e niente arrosto”.

