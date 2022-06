Allarme astensione. “A non votare sono le fasce più fragili della popolazione” Il sondaggista di Tecnè Carlo Buttaroni analizza i risultati dell’ultima tornata elettorale dove a recarsi alle urne sono stati quasi esclusivamente i più ricchi

Non c’è da meravigliarsi molto se a votare non vanno le fasce più deboli ma ci vanno i ricchi; ciò è molto logico perché sono proprio quest’ultimi che devono mantenere ciò che li ha fatti diventare ricchi. Sembra che per le classi disagiate si faccia molto ma è soltanto un’illusione perché vengono sostenuti con qualche manciata di spiccioli, senza esagerare, perché non devono migliorarsi troppo per non infastidire i ricchi. Ci sono forse dei programmi strutturali per migliorare le loro condizioni? Da aggiungere poi che l’incontrollata immigrazione, per forza di cose, aumenta il disagio di chi ha poco o niente.

Bravi, stare a casa, intanto qualcuno vota per voi. Ci sarà un meno peggio o proprio non ci arrivate? Se non posso comprarmi una Mercedes, per non farmela a piedi, mi devo accontentare di una Dacia. COGLIONE. Se si fosse informato, i referendum erano per rimettere i magistrati sulla strada della costituzione e i politici c’entravano come i cavoli a merenda.

Vi posso assicurare che non sono ricco, anzi esattamente l’opposto, ma ai referendum ho votato (cinque SI, per la precisione) e nella mia citta (BRESCIA), dove per inciso non c’erano le amministrative, tanti diversamente ricchi (che conosco personalmente) hanno votato. Per il resto mi associo a chi chiede da dove ha preso i dati reddituali degli elettori. Il vostro mi sembra un articolo un po’ raffazzonato e molti inutile.” Nove su dieci di coloro che hanno redditi bassi sono rimasti a casa. Vale anche per precari e disoccupati”. A me sembra una cavolata, forse sarà il contrario. Ed in ogni caso, se cosi fosse, si sono dimenticati di aggiungere ai precari e disoccupati, i percettori di reddito di cittadinanza…

Purtroppo ci sono altre amare verità ma che non si viene mai a dirlo apertamente. La prima è che i soggetti meno abbienti, cioè i morti di fame, non hanno soldi per metterci benzina e andare a votare ma per andare a divertirsi si ma per il voto no, ma c’è chi sostiene! infatti è volutamente deciso per il 12 giugno, dove la grandissima parte ha grossi problemi economici già a metà mese. Tante scuse campate in aria per piangersi a dosso. Anche se a meta mese avevi problemi economici, non ti costava niente andare a votare! anzi era un occasione per iniziare una fase politica giudiziaria per risolvere i problemi finanziari e giudiziari che assillano le famiglie ITALIANE. Poi l’altro aspetto è che la politica di sinistra ha reso volgare e violento il confronto ideologico ai danni di RENZI! Infatti è stato veramente l’unico ad aver aiutato i pensionati, i poveri, le famiglie difficili, ecc. La sinistra invece pensava alle tasse… tutto ciò si è tradotto in disaffezione dei cittadini alla politica! Maledetta violenta sinistra, il male di tutti i mali!!!!

Stante il livello scadente dei politicanti nostrani, in Italia si è sempre votato il meno peggio, o quello che ti promette il paradiso che non può darti, ma il boccalone ITALICO l’ascolta e fa quello che fa comodo a lui non a te BOCCALONE IGNORANTE. ! Si a decidere di non andare a votare è un chiaro segno di mancanza di un numero di neuroni sufficiente nel cervello per essere in grado di ragionare con criterio !

Malti altri IGNORANTI COMUNQUE perché non si informano , non votano perché ne hanno le scatole piene di votare dei cialtroni che puntualmente tradiscono tutte le promesse fatte al proprio elettorato .

OK Votare turandosi il naso non è più possibile , col fetore che viene da quel parlamento .Ma se ti informi ci sono ancora politici competenti onesti a cui si puo dare fiducia

Se proprio dovessi votare , darei la mia preferenza a RENZI ITALIA VIVA . Voto inutile , PER L’AREA DRAGHI CHE CI TOGLIERA DAL PANTANO DOVE SIAMO FINITI,PER UN FUTURO SERENO PER NOI EPER I NOSTRI FIGLI.

Allarme astensione. “A non votare sono le fasce più fragili della popolazione” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo