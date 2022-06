Magari lui se ne compiace . Complimenti un bellissimo curriculum vitae.…occorre non considerarlo, insieme al suo giornale.

Dobbiamo farcelo dire anche dal New YorK Times che abbiamo un uomo pericoloso, colluso con i magistrati per impedire a certi politici invisi a travaglio e ai magistrati di fare il loro lavoro ,ma di infangarli , irriderli per togliere loro dignità.? E’ UNA VERGOGNA TUTTA ITALIANA Voluta dall’ordine dei giornalisti che non interviene. Meno male che qualcuno se n’è andato non condividendo la linea editoriale.

Essere squallido senza dignità e vergognosi coloro che lo pagano per diffamare. Giornalista dei miei stivali. Mi domando come un personaggio come Travaglio possa far parte alla associazione giornalisti????? Un personaggio pericolosi che grazie a certi magistrati di sinistra che quotidianamente attacca personaggi politici contrari al M5S che Travaglio fa parte da sempre. Si è molto più facile capire il mistero della Santissima Trinità che spiegarsi come mai questo manigoldo goda ancora della qualifica di giornalista.

Ma tanto a lui non gliene frega niente… crede di essere il migliore, il più intelligente… insomma, “er più” e sa che tanti “er più” lo sostengono, lo approvano, lo apprezzano. La domanda vera è: perché è sempre in TV a diffondere le sue falsità senza che nessuno lo contraddica? Quel criminale di Grillo, ha fatto esattamente quello che diceva di condannare: ha impiastrato la TV di dirigenti al suo servizio e sarà arduo rimuoverli tutti, ci vorrà del tempo. Comunque ormai hanno tutti la data di scadenza scritta in fronte: le elezioni politiche del prossimo anno.

Si sapeva che era un diffamatore seriale! Speriamo che venga radiato dalla categoria.

