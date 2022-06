Io non sono esperto di economia ma riconosco in Draghi una capacità superlativa di cogliere tutti i problemi, non solo economici ma anche umanitari e ringrazio Dio che un uomo di questo livello sia Italiano!!! un grande leader mondiale che fa la vera differenza grazie di esistere. Ho ascoltato la conferenza stampa del Presidente Draghi e ho provato una grandissima ammirazione nei suoi confronti. È un vero statista, serio, rigoroso, intelligentissimo e straordinariamente preparato. Ancora una volta, nella situazione complicatissima in cui ci troviamo, mi sono sentita in buone mani. Grazie Presidente Draghi. E grazie al Presidente Mattarella e a Matteo Renzi per averlo chiamato ad un ruolo così importante.

IL GIGANTE…LA CONFERENZA DI MARIO DRAGHI ALLA FINE DEI COLLOQUI DI KIEV.

Ho ascoltato personalmente la conferenza del Presidente del Consiglio Draghi.

Un momento di riposo fermandomi dallo studio.

Oggi, nonostante il caldo l’attenzione, la mia attenzione, era tutta indirizzata a questo viaggio dei tre leader Europei. Che non sono sono il viaggio di Leader in rappreesntanza dei propri stati, ma è il viaggio dei naturali discendenti dei fondatori dell’Europa.

Draghi ha risposto alle domande dei giornalisti con una capacità e bravura degna solo di un capo di Stato, di un economista tra i migliori del mondo, e da un diplomatico ( immagine inedita ma efficace) che cari lettori e’ UNICO, credo, al mondo.

Mario Draghi intanto ha detto che Zelensky non ha chiesto armi. Ha affermato ( cio’ che il sottoscritto aveva detto nei giorni scorsi) che le armi attuali in dotazioni sono quelle russe, obsolete, e che hanno ormai in più di cento giorni azzerato le scorte nei magazzini. Armi nuove hanno la difficoltà di non poter essere inviate perchè abbisognano di un addestramento di mesi.) L’azione di oggi è importante perchè mira a dare maggiore dignità all’ONU a partire dall’azione su invio di navi militari che garantiscano che il grano possa ripartire da Odessa in piena vigilanza di stati neutri tali da garantire un passaggio del grano verso l’Africa senza ostacoli, e favoriscono le navi che entreranno per compiere questo compito in Ucraina vigilando che non portino armi agli ucraini.

Un pericolo però è dato dal passare dei mesi preima dello sminamento ( affidato agli italiani) e la fame in Africa potrebbe portare a disastri.

La pace ha detto Mario Draghi è tutta nelle mani di Zelensky, presidente di uno stato aggredito. C’è, ha detto Draghi un lavorio di tantissime diplomazie per la pace, affinchè si vada verso la pace, ma sarà l’Ucraina e la Russia a decidere quali saranno gli accordi. Una pace forzata- ha ribadito il Presidente del Consiglio- non è una pace ma una miccia innescata sotto il fuoco che non si spegne ma cova per eventi futuri.

Sul Gas e sull’economia ha detto che la Bce non è nei suoi commenti. Ha deciso di alzare di mezzo punto ( anzichè un quarto) e quella è una decisione autonoma della Bce che non si permetterebbe mai di mettere in dubbio. E l’inflazione europea è in questo momento molto puiù bassa di quella americana. La strada è quella di riempire le scorte di gas, frenare la dipendenza dalla Russia con effetto immediato, che ricordiamo- ha proseguito Draghi, continua ad incassare i soldi per il gas aumentando il valore del rublo. La guerra si dichiara anche nei fatti e i fatti sono decisioni precise anche dall’Italia in accordo con i priemer principali europei.

Tutto ciò rispondendo alle tante domande che nei giorni scorsi sono state accentrate sui comportamenti dell’Europa.

Ultima ma non ultima l’Ucraina entrerà nell’Europa e questo è il destino certo che sarà scritto da accordi istituzionali.

Credo che un premier di tale tratto sia unico.

Io di solito non spingo sulle esultanze riguardo agli uomini.

Io credo nella politica, nella economia e in chi sceglie le strade migliori per i paesi europei e mondiali. Ho stimato Einaudi, ho stimato grandi economisti. ma cari amici, spero che tra di voi ci sia stato chi come me ha visto questa conferenza stampa, e debbo dire che l’ITALIA DEVE ESSERE FIERA, DI AVERE UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, UN ECONOMISTA COSì GRANDE.

Un presidente che ringrazio nella mia umiltà di semplice cittadino, e di studioso di temi economici e politici.

