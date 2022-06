Che diversità di espressione,la foto Kasia Smutniak una madonna di fianco la foto di una schifosa vipera velenosa,e tanti dementi che ancora la votano!!!!!!!!

Più che d’accordo cara Kasia Smutniak , qualsiasi donna uomo o altro di buon senso, dovrebbe essere in grado di capire la bassezza di certe persone.Quello che meraviglia di più…..non mi spiego i consensi , evidentemente chi la segue è come lei , su un altro pianeta ,vuoto , come il suo cranio è chi indifferentemente la apprezza non ricordando che per anni è stata al governo condividendo le peggiori leggi a personam varate dal governo Berlusconi….

IO! Ho avuto una strana sensazione, nel sentire il comizio fatto dalla pescivendola, in Spagna. La sua voce, come se fosse posseduta, l’atteggiamento e l’odio nei suoi occhi verso l’essere umano. Attenzione, può essere pericolosa, nel far passare quello che la storia non vorrebbe ricordare. Pensateci bene Italiani la colpa non è sua,la colpa è nostra che votiamo a questa dannata ,che non dovrebbe neanche stare in politica.Ma siamo noi che li votiamo altrimenti non sarebbe al potere. È poi non ci lamentiamo che sono sempre l’oro a metterci nelle condizioni disperate che ci troviamo. Noi Italiani non abbiamo le pal…per dire basta corrotti è l’oro sono sempre al potere. Questa donna se la vogliamo chiamare con quel nome, non ha niente di positivo ha solo odio verso i più deboli, spruzza veleno quando parla.Evidentemente l’Italia è composta dalla maggior parte di persone disumane come lei a me non ha mai detto niente mi auguro che il 55%degli italiani si ravvedino.

L’attrice Kasia Smutniak è intervenuta sulla vicenda di Giorgia Meloni.

Leggete le sue parole, non ci è andata leggera. Dire che l’ha demolita è riduttivo:

DISUMANA. Questa è l’unica parola che continuava a venirmi in mente mentre sentivo il suo discorso.

DISUMANA nella violenza delle sue parole, nell’odio delle sue urla e nella rabbia dei suoi occhi.

Questa volta non è stata grottesca o ironica, questa volta mi ha fatto seriamente preoccupare su cosa potrebbe accadere.

“Più i pensieri sono bassi, volgari, inadeguati, non all’altezza, tristi, morbosi, infelici, privi di eleganza, di amore, di buon senso, indegni, ingiusti, aspri, acidi, vomitevoli, piccoli, inutili, stupidi, idioti, pericolosi, malformati, kitch, sbiaditi, inesatti, errati, carichi di odio, DISUMANI, più la persona che li esprime diventa… volgare, inadeguata, non all’altezza, triste, morbosa, infelice, priva di eleganza, di amore, di buon senso, indegna, ingiusta, aspra, acida, vomitevole, piccola, inutile, stupida, idiota, kitch, sbiadita, inesatta, errata, carica di odio, DISUMANA.

Cara Giorgia Meloni, che brutto vedere”.

