Il prezzo della scissione della setta di GRULLANDIA

Tutti i leader, i ministri e perfino gli elettori erano consapevoli fin dal principio che il governo Draghi avesse una data di scadenza.La fine della legislatura, ora per colpa della setta, si pone un bel punto di domanda.I 5 stelle assomigliano sempre più all’armata Brancaleone e forse l’unico a salvarsi è Di Maio. Non so l’ITALIA.

Lo sapevamo tutti prima ancora che fossimo vaccinati! Questo è un governo dell’emergenza ! Non un governo balneare… lo sanno tutti ma sembra che a sinistra facciano finta di cadere dalle nuvole…C’era la scadenza naturale della elezione del PdR e delle conseguenti elezioni, ma tutta la maggioranza ha scelto la conservazione pura stabilizzando Mattarella e confermando senza neppure un atto formale il governo Draghi! Adesso “giochiamo” con le vicende del M5S, in modo da arrivare all’emergenza energetica d’autunno senza maggioranza: Già sono tutti talmente attaccati al potere, e così tronfi ed arroganti che non si accorgono che, la sta mandando a sbattere contro un enorme iceberg: recessione, crisi energetica, povertà in aumento con anche possibili rivolte sociali.

Ma, i danni fatti alla popolazione chi li paga? Il responsabile e CONTE , E IL M5S ,e colui che lo ha messo a questa carica! GRILLO. Penso, che anche il peggior parlamentare, sarebbe capace di fare meno danni di CONTE, ( posso solo paragonarlo a colui, che vedeva una luce in fondo al tunnel, ma questo valeva solamente per lui, perchè lo fecero senatore a vita!!!

E il Piddì che resta solo.- senza più elementi chimici sostanziali a cui aggregarsi per restare nelle stanze del potere.. finirà in Putrefazione.- privato da sempre di quel consenso popolare che possa giustificare l’appartenenza ad un Governo.. finirà nello scarico fognario di un’Italia Liberata.- con gli Italiani che finalmente tireranno la Catena.

Ecco il magnifico risultato del noioso ” parlamentarismo ” : frutti amari, risse continue, ripicche, vendette, personalismi, spettacoli indecenti. Basta, basta, non se ne può più. Il Medico-Costituzionale ci ha condannato a vita a questo ” vacuo parlamentarsi addosso “.

Non ci meritiamo anche noi una efficiente Repubblica Presidenziale votata dal Pueblo Pagante (PP !) ? Sarebbe ora. I Politici Acculturati si ricordino di un certo Dante Alighieri :

” Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincie, ma bordello“ ! Votiamo allora Dante come Presidente della Repubblica. La cultura serve…

