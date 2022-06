Il M5S litiga sulle armi all’Ucraina, ancora. In una bozza di risoluzione si chiede al governo di interrompere gli aiuti militari, ma nel partito molti ne hanno preso le distanze

Conte è sempre quello del 2018, non dimentichiamocelo, quello che ha sempre amato ed apprezzato, il regime russo e i governi autoritari.

Basta vedere! Quanto idealismo usa, nel concetto di ” uscire dalla maggioranza di governo, per provare a riconquistare consensi nei prossimi mesi e condurre una campagna elettorale dall’opposizione”. Non che ci sia troppo di nuovo, o di sorprendente, in un’azione politica centrata sulla ricerca del consenso in quanto tale, anziché nella promozione di idee, modelli sociali, proposte economiche. Questo l’hanno pescato chissà dove, credendolo intelligente e serio solo perché è in grado di parlare per minuti senza far capire niente di quello che dice. E ci ritroviamo l’ennesimo parvenù incompetente, cinico e opportunista.

Fallito con l’atro utile (?) idiota ora ci provano con questo. Una roba del genere in questo momento non è da irresponsabili, è un pericolo per la sicurezza nazionale. Come se ne avessimo già poche di miserande figurine politiche che guardano solo al presente, al loro interesse e al loro ombelico.

Abbiamo capito che il concetto di “de-escalation del conflitto”, e di “soluzione diplomatica” dello stesso, da parte dei russi, è lo stesso che si riassume nella locuzione latina “ubi solitudinem faciunt, pacem appellant” – in linguaggio odierno:” buttano giù tutto, e lo chiamano pace”

sono certo che i grillini, che hanno solidissime formazioni culturali, e hanno riempito le assemblee elettive di analfabeti di ritorno, di complottisti, di terzomondisti di terza categoria, e di scappati di casa senza arte nè parte, conoscono sia le circostanze che la locuzione, e sanno benissimo che, smettendo di aiutare gli ucraini a difendersi, la pace sarà raggiunta mediante la desertificazione del paese, la deportazione, l’epurazione di chi si è difeso

insomma, i grillini non possono non sapere che la pace si fa favorendo la vittoria dell’aggredito, e non impedendo agli aggrediti di difendersi

ma parlano di soluzione diplomatica (quale? come? con chi? su che basi? chi rinuncia a che cosa? chi paga i danni?) – e nel frattempo, qualcuno, desertum facit, et pacem appellat, io non ho più parole per disprezzare questa gente.

Fanno letteralmente schifo, più dello stesso Putin e dei suoi portavoce che almeno parlano chiaro. Vogliono la distruzione dell’Ucraina e lo dicono a chiare lettere.

La posizone di Conte invece è di un’ipocrisia schifosa e di un’assoluta crudeltà perchè vuole le stesse cose della Russia ma finge di volere solo la pace.

Basta armi così gli Ucraini muoiono prima e la finiscono di implorare aiuto.

Di fronte a uno stupro Conte aiuerebbe lo stupratore così la vittima finisce prima. di soffrire, secondo lui. Una cosa rivoltante. Perfino Salvini mi fa meno ribrezzo ed è tutto dire.

