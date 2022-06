Abbiamo accettato il ricatto del gas, ora la Russia può permettersi di tagliarlo. Da fine febbraio a oggi, Putin ha giocato con i rubinetti e le minacce, facendo salire alle stelle il prezzo di gas e petrolio attraverso la speculazione finanziaria, in modo da compensare, almeno per quanto riguarda le finanze pubbliche, l’effetto delle sanzioni

Non era “a venduti” ma “avveduti” Che la tastiera intelligente del telefonino sappia più cose di me? Era da sanzionare subito gas e petrolio in concomitanza con le altre sanzioni. Ma tra bottegai, i famosi capitalisti tedeschi, francesi, ecc., e politici scarsamente a venduti siamo arrivati ad oggi. Tanto il danno alle economie occidentale più dura la guerra più si faranno sentire. Il colpo doveva essere chirurgico evitando con i prezzi di gas e petrolio di vanificare le altre sanzioni e finanziare la guerra di putin.

Gazprom ha annunciato un taglio delle forniture di gas a Eni del 15%, che fa immediato seguito ai tagli alla Germania del 40% attraverso il gasdotto Northstream. Precedentemente, la Russia aveva tagliato del tutto o in parte le forniture ai Paesi del Nord Europa, dai Paesi Bassi alla Danimarca, che si erano rifiutati di pagare in rubli.

Ufficialmente, secondo Mosca, la riduzione attraverso Northstream sarebbe motivata dalla mancanza di pezzi di ricambio, a causa delle sanzioni occidentali; ma questo vale per la Germania, mentre per l’Italia, che utilizza un altro gasdotto, ancora manca una spiegazione. La versione più probabile, se non certa, è che la Russia ha ben compreso, e dall’inizio, quanto il suo gas serva all’Europa e in particolare alle sue maggiori potenze industriali. Da fine febbraio a oggi, Putin ha giocato con i rubinetti e le minacce, facendo salire alle stelle il prezzo di gas e petrolio attraverso la speculazione finanziaria, in modo da compensare, almeno per quanto riguarda le finanze pubbliche, l’effetto delle sanzioni.

Il risultato è che dall’inizio della guerra i Paesi europei hanno pagato quasi 600 milioni di euro ogni giorno per l’import di energia, e questi soldi la Russia li sta usando per schiacciare l’Ucraina. L’Europa discute da mesi di sanzioni sull’energia, perfino di embargo, ma finora non è mai stata in grado di vararle seriamente, per l’opposizione formale dell’Ungheria di Orban e sostanziale anche della Germania e, forse, dell’Italia stessa, al di là di tante dichiarazioni di intenti.

Nessun Paese ha mai pensato di interrompere volontariamente il flusso di gas dalla Russia; scelta pienamente comprensibile dal momento che, per esempio per l’Italia, il 40% dei consumi dipende dal metano russo. Ridurre le importazioni, sì, ma i tempi per la totale sostituzione sono nell’ordine di anni, non mesi o settimane. Per questo, Eni ha perfino accettato di aprire un conto in rubli presso la banca di Gazprom, aggirando le sanzioni sui pagamenti in valuta e garantendosi, o almeno così si sperava, gli approvvigionamenti necessari. Ha cioè ceduto al ricatto.

Adesso, Putin si trova in una situazione favorevole, è vicino a conquistare l’intero Donbass, ha diffuso propaganda all’esterno soprattutto nel suo tallone d’Achille (noi), ha guadagnato un centinaio di miliardi di euro di export energetico in tre mesi (compresi i paesi extra-europei), può permettersi il lusso di stringere i rubinetti, per farci assaggiare quello che sarà un passo probabile nel prosieguo di questa danza macabra: la vera e propria e interruzione delle forniture non appena l’autunno sarà vicino. Sempre che non cambi qualcosa prima.

Ma quindi le sanzioni? È vero che la Russia sta soffrendo pesantemente l’effetto delle sanzioni occidentali: la Banca Centrale russa a fine aprile proiettava da -8% a -10% di Pil quest’anno, perché l’economia è di fatto isolata. Ma c’è una grossa differenza tra effetto delle sanzioni ed effetto della guerra. L’effetto delle sanzioni occidentali colpisce l’economia russa, facendola tornare indietro tecnologicamente di decenni. Ma le finanze pubbliche, come abbiamo visto, resistono grazie ai proventi della vendita di energia, a cui l’Europa non vuole e non può rinunciare. L’effetto della guerra, invece, si chiama soprattutto inflazione, ed è la conseguenza dell’aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, cui si sommano quelli del grano bloccato dalla Russia stessa non per le sanzioni, ma per la consapevole scelta di Putin di far valere anche quest’altro ricatto nei confronti dell’Occidente e del mondo intero.

Il problema delle sanzioni, pertanto, non è che “fanno male a noi”, come i cantori della propaganda russa vogliono farci credere; ma che non fanno abbastanza male alla Russia. In questo è il loro fallimento: nel colpire solo l’economia dei consumi interni senza aggredire la vera fonte di finanziamento della guerra, cioè petrolio e gas. Così rischiamo l’umiliazione di pagare il gas in rubli, e trovarci lo stesso a corto di gas tra qualche mese, perché Putin ha già le tasche abbastanza piene e sa che, senza un tetto al prezzo, ogni volta che chiude il rubinetto la quotazione si impenna.

È difficile dire oggi che cosa si sarebbe potuto fare diversamente. Un embargo totale dell’energia sarebbe stata una mossa ad altissimo rischio; però, se attuato a marzo, sarebbe anche stata una dimostrazione di forza (e di unità) clamorosa del mondo libero nei confronti della Russia. Se avessimo fatto mancare alla Russia una buona parte dei 57 miliardi di euro pagati in cento giorni, magari la guerra sarebbe continuata comunque, ma probabilmente in maniera diversa. E certamente vi sarebbero state più chance di costringere Putin alle trattative. Attenzione a un punto cruciale: a marzo, in uscita dall’inverno, le riserve italiane erano piene a detta del ministro Cingolani, per cui avremmo potuto permetterci tutta l’estate di stop senza andare in sofferenza (senza cioè fermare le fabbriche, anche se un periodo di austerity sarebbe stato inevitabile).

Ma questo ormai è già fare la storia con i “se”. Abbiamo quasi esaurito l’unica finestra favorevole per cercare di fermare Putin, quella di medio termine. Nel lungo termine, Putin probabilmente vincerà, qualunque cosa questa parola significhi. Il tempo gioca a suo favore, anche perché più il tempo passa, più gli europei si stancano della guerra che non combattono (cioè dei prezzi alti che subiscono), più i governi occidentali si pongono dubbi sul sostegno all’Ucraina, più aumenta la probabilità che il governo di Zelensky sia indotto a trattative in perdita, quindi alla resa. In una metafora, paghiamo il pizzo alla Russia, e, quel che è peggio, ci sta bene così.

Non era “a venduti” ma “avveduti” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo