Pd al bivio: stare con Conte o candidare Di Maio e i suoi.Al Nazareno si preparano alla scissione degli alleati Franceschini e Marcucci grandi sponsor del ministro

DICO LA MIA: Al PD ovvero PC,PDS,DS,Quercia,Ulivo non gliene frega nulla né di Conte né del Di Maio. Per il PD sono semplicemente due contenitori da svuotare. La scelta cadrà per il contenitore con più voti da rubare. Questo è il PD è la sua storia, sono i suoi dirigenti: in gergo si chiamano Profittatori, Opportunisti , Sanguisughe.

PERCIO: Mi pare che la scelta di Letta sia scontata: Conte bene o male ha ancora dalla sua l’10 per cento dell’elettorato, Di Maio un pugno di fedelissimi e delle discutibili abilità governative. Il bibitaro dovrà accontentarsi di qualche seggio per sé e un paio dei suoi, che tra l’altro sarà difficile assegnargli: infatti, presentarli nell’uninominale avrebbe come conseguenza certa che i grillini non li voteranno, mettendo a rischii seggi altrimenti sicuri.

Sono una massa di politici schifosi e incompetenti attaccati solo alla poltrona.Del popolo italiano non gliene frega nulla.

Nella Storia della Repubblica, la Politica non era mai scesa così in basso. Non ci sono precedenti di così becero livello. E tutto questo per colpa o per demerito di un comico scoppiato che un bel giorno si mette a cavalcare l’onda della disperazione: un po’ di parolacce, qualche insulto alle Istituzioni ed ecco che un coacervo di scappati di casa gli si mette al seguito. Il prossimo giudizio delle urne sarà risolutivo.

Dovesse accadere ho idea che sarà comunque e in ogni caso un … insuccesso. Nel cdx litigano lo stesso. Importante è che Renzi Calenda & c siano determinanti.

