Quel gas a “chilometro zero” bloccato dalla burocrazia. I vetrai di Murano costretti a spegnere le fornaci per l’aumento della bolletta energetica sono seduti su giacimenti dal potenziale di 3 miliardi di metri cubi l’anno. La Croazia li sfrutta e noi stiamo a guardare

Ma che burocrazia. Voti, politica. Pd e 5 stalle mandano allo sfascio tutto per tenere a cuccia il loro elettorato e arraffarsi i voti. Il parlamento viene esautorato solo quando fà comodo? Solo il Covid era un emergenza? Qua non è in gioco la nostra sopravvivenza? Quando c’erano da prendere provvedimenti urgenti causa pandemia, tipo chiudere attività, impedire gli spostamenti alle persone e far crollare l’economia non hanno guardato in faccia nessuno, salvo poi accorgersi che il 90% dei provvedimenti presi si è dimostrato totalmente inutile. Adesso che c’é da prendere un provvedimento urgentissimo non si fa niente e si sta a guardare, allucinante…Sfavillanti risultati di chi, riempiendosi la bocca di ‘decrescita felice’, ha bloccato le trivellazioni dei giacimenti a due passi dalle nostre coste. Per far ripartire l’estrazione del metano bisogna fare le cose per bene e democraticamente , bisogna indire tavole rotonde per sentire i pareri e le argomentazioni dei Verdi, animalisti, femministe, centri sociali, arci gay, ( un gay pride non guasterebbe ) PRETISMO, la cigil, l’anpi , i non toccate Caino, le sardine , sentiti e ponderati i pareri si potrà procedere in modo spedito e democratico.

Ma tenete presente! Due cose fanno sollevare il popolo: La fame ed il freddo! Cari politici, siete sulla buona strada!

La burocrazia, questa burocrazia l’hanno voluta gli Italiani che hanno votato e sostenuto una classe politica inadeguata e a volte collusa con la “criminalità economica”.Ma se vi dico che nella PA le competenze vengono sistematicamente messe da parte per subappaltare praticamente tutto a ditte esterne, con risultati….. diciamo scarsi (per essere buoni) e parlo per esperienza diretta ragazzi, se non impariamo a riconoscere i falsi e/o gli ipocriti non andiamo da nessuna parte.

L’incapacità POLITICA nelle decisioni in tema di emergenza energetica e’ palese,abbiamo giacimenti pronti e facciamo i turisti in giro per il globo a elemosinare gas quando potremmo tranquillamente riaprire i pozzi nell’Adriatico e dare un po’ di ossigeno alle aziende e ai privati,senza contare quel 15 %tolto dai russi sulla fornitura.

Noi possiamo benissimo fare a meno del gas russo e di quello sotto i nostri piedi, lo dicono gli ambientalisti, quelli che facevano il bagnetto nei paraggi dei pozzi in Adriatico con tanto di cartelli”stop alle trivelle”. ORA.Le bollette stratosferiche di questi mesi dovrebbero essere recapitate a questi signori no tutto. Ma noi siamo i migliori, ecologisti incalliti, il ns ministro dell’ecologia, dice che rimetterà in funzione le centrali a carbone, ma dove prenderemo il carbone, visto che i ns illuminati avevano chiuso le miniere di carbone prima delle centrali. Poi altra ideona fare rigassificatori ma non aumentare l’estrazione dai pozzi già esistenti, no lo fanno i ns vicini da cui noi furbescamente lo riacquistiamo, come acquistiamo l’energia dalla francia che la produce con il nucleare e noi invece abbiamo chiuso anni fa quelle esistenti…..veramente masochisti questi politici italiani…e noi subiamo….Se veramente volessero risolvere ed affrontare al meglio il problema energetico, non solo trivellerebbero a palla, ma ci farebbero mettere i pannelli sul tetto a costo zero. In realtà difendono le stock option dei cda delle aziende dell’energia.

Il mondo politico italiano vive sul’ ipocrisia. Anzi, si può dire che la quasi totalità della popolazione della penisola si adagia su quel difetto odioso.

La burocrazia ottusa è figlia della politica ipocrita o viceversa. I due si sostengono a vicenda come il cieco e lo zoppo.. In quegli ambienti che odorano di marcio, la competenza non esiste,e se uno competente (si RENZI anche se qualcuno soghiggerà propone le solluzioni con un referendum.lo bruciano sul istante) e chi siede su qualsiasi poltrona di rilievo e decisionale, lo può fare perché amico e sodale dei partiti al potere in quel momento. Si sa, nei partiti, i politici attuali non brillano certo per intelligenza, ma piuttosto per ignavia e, appunto, per ipocrisia. Quindi …. rien a faire. “Ah, les italiens”, diceva De Gaulle in negativo. E Churchill aveva una opinione simile a quella di De Gaulle circa gli italiani beoti.

Capite che un paese in cui la legge è opinabile, i governi vubili e l’economia stagnante, non può proprio permettersi di sostenere una economia di guerra? Abbiate il coraggio di fare un quadro completo della situazione ai cittadini, invece di raccontare panzane. Ci sono nomi e cognomi di “responsabili” di questa situazione. Nulla avviene per caso.

In Italia ci sono due correnti prevalenti di pensiero contrapposte che si trasformano in altrettanti elettori, più innumerevoli correntine che contano zero. Le situazioni di governo in atto sono dovute alla corrente prevalente al momento. Quindi sono degli altri italiani elettori che causano tutto questo. Ecco che il nostro diritto di lamentarci diminuisce in democrazia. Quello che invece è veramente deprecabile è l’astensione dal voto. E’ una resa incondizionata dovuta all’individualismo imperante: è domenica, allora vado al mare non voto !

La tragedia è che non si identifica mai un responsabile : tutto sempre coperto dalla ” burocrazia” un ente astratto senza capo ne coda che però riesce a creare drammi enormi . Vedremo se a Dicembre la Burocrazia riuscirà a garantire un inverno accettabile agli Italiani.

Evidentemente una consistente parte di coloro che stanno in politica non ha intenzione o la possibilita di ripresentarsi alle elezioni. Anche le democrazie hanno il diritto / dovere di prendere provvedimenti urgenti, che danneggino i loro cittadini, senza dover dipendere da idiozie concepite e volute da idioti conclamati ed incompetenti. Come la chiamano? ah sì, la “subsidenza”, l’abbassamento del fondo marino. Se di subsidenza dobbiamo morire, meglio che sia per il gas estratto dal nostro paese piuttosto che dalla Croazia: almeno ci saremmo tolti la soddisfazione di morire al …. caldo. Eh sì perchè, fra l’altro, mentre i nostri dirimpettai ci sottraggono da sotto il gas noi, i furbi, torniamo ad importare carbone per riavviare le polverose centrali. La demenza non finisce mai di colpire. Ma non ci eravamo imposti l’obbligo di passare al “rinnovabile”??? bla, bla, bla, un bel tacer non fu mai scritto!

Quel gas a “chilometro zero” bloccato dalla burocrazia ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo