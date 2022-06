Riflessione di uno che “non ne può più!”. Leggere sul web alcuni post e commenti relativi all’attuale situazione politica della guerra Russia-Ucraina fa accapponare la pelle e ti fa vergognare del tuo Paese. Mi chiedo come possa una parte del ns bel popolo allegro spensierato colto moderno essere arrivato a partorire idee che solo negli anni ’40 erano “di moda” ma che hanno portato alla seconda guerra mondiale. Mi chiedo come si possa anche solo per un attimo difendere un pazzo che ha scatenato da un giorno all’altro una guerra di una violenza inaudita verso uno Stato indipendente. operato massacri di civili. deportato donne e bambini. distrutto città e campi. devastato siti di cultura unici al mondo. E con quali motivazioni lo difendono? FORSE la Nato avrebbe attaccato la Russia (ma davero davero?!? e perchè?! ) FORSE il cattivone Biden voleva primeggiare sulla Russia (su cosa). FORSE l’UE minacciava la sua supremazia nell’Est Europa (guardare la cartina geografica). NO. Chiedetevi perchè ha invaso proprio l’Ucraina e non un altro Stato. Sanno tutti che è ricca di grano gas petrolio e tutti i minerali del sottosuolo e ha sbocchi sul mare verso est ed ovest. Un Paese apparentemente povero ma incredibilmente ricco e che consentirebbe allo Zarino un espansionismo verso l’Europa. Una golosità per il malaticcio Puttt che prima di tirare le cuoia (visto che è seriamente malato da tempo) vuole ergersi a grande dominatore e passare alla Storia. Un sogno cullato da sempre ma che i geni de noiarti da Berlu a Conte passando per il Felpa vedevano in lui una “persona istruita gentile innocua”. Grazie a questi ns abili politici (sigh) raggirati ben bene e cotti a puntino (rubli parlano) il ns Paese sarebbe stato il gentil Paese Amico. Maaaa…zac. Come nelle favole arrivano sulla scena un Mostro e un Drago. Le cose non girano più dalla sua parte. Come è incaxxx. Siamo pronti ad indossare abiti invernali più pesanti. a rinunciare ad un apericena. ad una vacanzina in più MA il suo gas se lo può annusare a cena! Vi ho tediato abbastanza. Non so quanti arriveranno a leggere fino alla fine ma non importa. Terrò questo scritto nella mia bacheca per ricordare a me stessa che……Sarò sempre contro l’aggressore, la violenza, la sudditanza ad un dittatore e non accetterò di vedere il mio Paese ridotto a colonia russa. (PS x gli allegrotti del web: Ma Zelensky è un attore/i morti sono comparse/le città distrutte sono una farsa. Ossignur che fantasia macabra). Sommessamente un vaffff ai filoputttt nostrani.

Riflessione di uno che “non ne può più!”. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo