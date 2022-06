Serve all’Italia e serve pure al europa!

”Insieme vinciamo e trasformiamo l’Italia. Divisi stiamo a guardare i bipopulisti distruggerla. Chi vuole correre da solo non va da nessuna parte. Non è più il momento di andare in ordine sparso. Costruiamo insieme una forza centrale contro i nazionalismi, gli estremismi e i populismi: una Renew italiana. L’alleanza fra liberali, democratici ed ecologisti sta cambiando la storia dell’Europa. Facciamolo anche in Italia.”

Il problema è dove andrà a posizionarsi Calenda, perché se pensa di fare il leader ha sbagliato gruppo.

I chiarimenti, gli aggiustamenti o beghe interne della politica Italiana mai devono arrivare a mettere in difficoltà la politica Europea, ciò se fosse darebbero grossi problemi alla Italia e di più alla politica Europea e non risolverebbe quelle beghe interne di quella politica Italiana.

Serve all’Italia! Divisi non si va da nessuna parte. L’appello di Sandro va nella giusta direzione ed e’ quel che va ripetendo da tempo il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Sarebbe ora di passare dalle parole ai fatti riunendo i leader delle forze centriste liberaldemocratiche e riformiste intorno ad un tavolo per discutere di programmi e alleanze.

