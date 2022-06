Stop alle forniture, rinnovabili flop e veti. La tempesta perfetta sull’energia italiana.Non solo il taglio di gas russo. Tanti i fattori per cui si rischia la Caporetto energetica. Dalle trivellazioni ferme alla siccità che minaccia le centrali idroelettriche: lo spettro del razionamento è sempre più concreto

Sentendo i vari telegiornali nazionali non occorre preoccuparsi di nulla, (FINIRA’ TUTTO BENE), ci sarà solo un’ulteriore incremento dei costi dell’energia e una riduzione dei consumi forzata da parte degli italiani. Comunque daranno dei bonus ai soliti noti percettori di reddito e bonus vari, lasciando la restante parte degli Italiani alla canna del gas senza gas.

Del resto basta solo vedere la situazione attuale in Australia (dove ora è inverno) per capire cosa con molta probabilità ci capiterà quando toccherà qua essere nel periodo invernale.

Le quasi inesistenti piogge/nevicate invernali hanno ridotto drasticamente la portata dei fiumi fino a farli seccare del tutto in molti casi; e quindi tutto questo andrà a creare una reazione a catena

L’interesse personale di molti , che travalica quello nazionale, unito ad ideologia cieca ci porterà a guai mai visti. L’aperitivo si era palesato col covid, dove i responsabili di scelte mortali non hanno mai pagato. Proposte? Fermiamoci tutti , una o più settimane, un po’ di scorta alimentare, poi niente benzina, lavoro, gite….. meglio perdere un pezzo di stipendio che vedere bollette impagabili e posti e impieghi evaporare.

Quando è partita la prima bordata di sanzioni, nei miei commenti, invitavo i fanatici di questa soluzione a lasciare il proprio IBAN per pagare i danni che ne sarebbero derivati. E la mia opinione era condivisa da molti di quelli che scrivono qua. Quello che mi chiedo è come sia possibile che dei cittadini qualsiasi avessero una visione chiara, precisa di dove saremmo finiti e chi, invece, preposto proprio a scongiurare questi problemi e pure strapagato per farlo non abbia capito una mazza.

Ignoranza abissale del mondo dei POLITICANTI che NON sanno che l’Energia Elettrica prodotta dalle Centrali Tradizionale è Corrente ALTERNATA Trifase a 50 Hertz ovvero che oscilla tra + 230 Volt e – 230 Volt 50 volte al secondo con SINCRONISMO tra Tutte le Centrali Italiane ed Europee. Cioè nello stesso istante in tutti gli impianti Europei c’è la Stesse Tensione (Volt) che però si modifica ad ogni ISTANTE. Mentre i fotovoltaici ed eolici producono Corrente CONTINUA , DISCONTINUAMENTE a seconda del Sole e del Vento. Quindi SINCRONIZZARE le Rinnovabili alle Tradizionali richiede COMPLICATI impianti Elettronici che però vanno in CRISI se sono MIGLIAIA, Diversi e Sparpagliati. Il GUASTO che ne deriva è o l’INCENDIO degli Impianti o il BLOCCO automatico! Nessono ne tiene conto, solo Cingolani ne ha parlato.

Altra Ignoranza Abissale che proclamano una Rivoluzione Energetica SENZA FARE I CONTI con l’ ENORME fabbisogno di Materiali Strategici che NON abbiamo in Italia, PRIMO su tutti il RAme che servirebbe a fare gli avvolgimenti di fili Milioni di Motori Elettrici e Migliaia di Kilometri di Cavi per collegare piccoli fotovoltaici e mulinelli a vento sparsi dovunque, poi inutilizzabili senza i Controlli Elettronici di Rete, gli Inverter per passare da continua ad alternata, tutto comprato all’Estero, maga ri con i soldi del PNRR che abbiamo GIA’ buttato in mancie o lavori INUTILI (mal fatti contro la tecnica) al 110%!. Conla corsa all’Elettrico DISSENNATO e senza Nucleare ci siamo scavati la FOSSA …. ricoperta da pannelli inutilizzati1

