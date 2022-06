Di Maio risponde: “Conte attacca me e mette in difficoltà il Governo in Europa. Un fatto molto grave”

E ieri c’è stato il Consiglio nazionale del Movimento Cinque Stelle per decidere se cacciare o meno Di Maio. CON NULLA DI FATTO, TIPICO DELLA SETTA M5S. RIMANDARE DECISIONI AL INFINITO.

E dopo che lo cacciano dal partito per lesa maestà cosa ottengono? Di Maio è ministro degli esteri, promuovono la sfiducia individuale durante una guerra, una crisi economica e una carestia per risolvere le beghe interne e sperare di ottenere uno zero virgola in più? L’ultima volta che Conte ha cacciato qualcuno, quello è stato sostituto da un parlamentare non 5 stelle (ricordate Petrocelli sostituito dalla Craxi?). Conte si muove con una goffezza incredibile mostrando non solo di non saper fare politica ma anche di non avere alcun carisma, ma solo fame di potere fine a se stessa.

Di Maio ha trovato la soluzione non e scemo e molto furbo, per il terzo e quarto mandato, farsi cacciare dal M5S e fare un nuovo partito o aderire ad un altro, ha imparato e ormai non ha più niente a che fare con lo spirito del contestare tutto proporre (idee valide costruttive innovative) zero del M5S . I sondaggisti gli danno un seguito del 3% tanto basta per una futura poltrona sicura.

Tra il taglio del numero dei parlamentari e i risultati non proprio brillanti delle ultime elezioni amministrative, nel prossimo Parlamento penso che il Movimento non si vedrà proprio. Ha ragione chi sostiene, esperienza al capolinea.

La nota del ministro.

“I dirigenti della prima forza politica in Parlamento, invece di fare autocritica, decidono di fare due cose: attaccare, con odio e livore, il ministro degli Esteri e portare avanti posizioni che mettono in difficoltà il Governo in sede Ue. Un atteggiamento poco maturo che tende a creare tensioni e instabilità all’interno del Governo. Un fatto molto grave”. Dopo ore di polemiche e attacchi da parte dei contiani, Luigi Di Maio risponde con una nota. E lo fa dopo la conferma della convocazione per stasera del Consiglio nazionale del Movimento Cinque Stelle che dovrà decidere se cacciarlo o meno dal M5s.

Nella nota di Di Maio si legge: “La prossima settimana in Parlamento si voterà la risoluzione sulla posizione che il Governo porterà avanti ai tavoli europei. Da ministro degli Esteri della Repubblica italiana ho ribadito e continuerò a ribadire che l’Italia non può permettersi di prendere posizioni contrarie ai valori euro-atlantici. Valori di democrazia, di libertà, di rispetto della persona e di difesa degli Stati.Tutti cerchiamo e vogliamo la pace. Intanto, però, Putin sta continuando a bombardare l’Ucraina, ignorando la richiesta della comunità internazionale di sedersi a un tavolo per i negoziati. Intanto l’esercito russo continua a uccidere civili innocenti e blocca i porti e l’export del grano, rischiando di causare una ulteriore guerra che, a sua volta, potrebbe generare l’aumento di nuovi flussi migratori incontrollati, anche verso il nostro Paese. Nel frattempo dobbiamo rimanere uniti per vincere in Ue la battaglia sul tetto massimo al prezzo del gas, per contrastare le speculazioni e tutelare famiglie e imprese italiane. Davanti a uno scenario del genere, i dirigenti della prima forza politica in parlamento, invece di fare autocritica, decidono di fare due cose: attaccare, con odio e livore, il ministro degli Esteri e portare avanti posizioni che mettono in difficoltà il governo in sede Ue”. E conclude: “Un atteggiamento poco maturo che tende a creare tensioni e instabilità all’interno del governo. Un fatto molto grave.Vengo accusato dai dirigenti della mia forza politica di essere atlantista ed europeista. Lasciatemi dire che, da ministro degli Esteri, davanti a questa terribile guerra rivendico con orgoglio di essere fortemente atlantista ed europeista.Ricordo innanzitutto a me stesso che abbiamo precise responsabilità: in ballo c’è il futuro dell’Italia e dell’Europa”.

Una nota che arriva dopo un silenzio durato ore e diversi attacchi da parte dell’ala contiana del partito che vorrebbe espellerlo. All’ordine del giorno del Consiglio convocato per stasera, a quanto si apprende da fonti del Movimento 5 stelle, la discussione sulla linea politica da tenere sulla risoluzione di maggioranza in vista delle comunicazioni del premier, Mario Draghi, in Parlamento alla vigilia del Consiglio europeo del 23-24 giugno e sulle dichiarazioni del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Tradotto, si deciderà il destino di Di Maio dopo le sue dichiarazioni di ieri: verrà cacciato dal Movimento?

La miccia che ha innescato l’esplosione è stata una bozza di risoluzione, scritta da una parte dei pentastellati, che chiedeva al governo lo stop all’invio di armi all’Ucraina. Di Maio si è dissociato, dicendo che questo documento mette “a repentaglio la sicurezza dell’Italia”. Ci mettono poco a scattare le polemiche i botta e risposta. Conte si infuria. Diversi quelli che vorrebbero il ministro degli Esteri fuori dal Movimento. Infine si convoca il Consiglio.

I contiani sono sul piede di guerra. Michele Gubitosa, uno dei cinque vice di Conte, di chiede se Di Maio ancora rapprensenti il Movimento nel governo, pensa che stia giocando “una partita tutta sua” e che si sia toccato il punto di non ritorno. “Ha pianificato la sua uscita dal Movimento 5 stelle”, ha detto in un’intervista alla Stampa. Per lui, è “inaccettabile il

fango che getta sul Movimento. Il M5s non è stato mai anti-atlantista”. Secondo Gubitosa, “è gravissimo che un ministro inventi falsità sulle linee del suo partito e poi critichi quelle linee che lui stesso inventa. Fa tutto da solo”.

L’altra vice presidente, Alessandra Todde, è sulla stessa linea: “Parlando così, si sta ponendo fuori dal Movimento”. Intervistata da Skytg24 ha anche detto: “Quale percorso vuole fare Di Maio? Questo lo dovete chiedere a lui, non sono nella sua testa. Ma se ci sono dichiarazioni così forti non supportate da fatti è evidente che sta perseguendo obiettivi personali”. Per Todde, “le posizioni pubbliche che (Di Maio) sta prendendo senza alcun tipo di confronto interno” non aiutatano la dialettica interna e la sua posizione “sta indebolendo e mettendo in discussione tutta la nostra comunità”.

Un altro di loro, Riccardo Ricciardi, in un’intervista a Repubblica, ha definito Di Maio “un corpo estraneo” al Movimento e ha invocato provvedimenti: “Personalmente ritengo che occorra prendere provvedimenti, magari coinvolgendo la rete o comunque il Consiglio nazionale. Vorrei ricordare che da capo politico Di Maio ha espulso persone per cose molto, molto meno gravi”.

I “contiani” alzano le barricate e ne discuteranno davanti al Consiglio nazionale. E tra i 14 partecipanti, oltre a Conte, ci saranno proprio i suoi vice – Riccardo Ricciardi, Michele Gubitosa, Alessandra Todde e Mario Turco -, poi i capigruppo alla Camera e Senato e il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, in quanto rappresentante della delegazione del Movimento al governo. Sulle decisioni prese dal Consiglio può essere chiamata ad esprimersi la base del Movimento.

Non tutti hanno attaccato Di Maio. In sua difesa si sono espressi diversi grillini, tra cui il deputato Davide Serritella. “Vedo che qualcuno sta cercando i suoi momenti di gloria insultando Luigi Di Maio e chiedendone l’espulsione. In un momento così delicato e pieno di problemi si sta creando odio e si chiede l’espulsione di un’alta carica politica dello Stato. Tra l’altro per alimentare una pericolosa ambiguità nel nostro storico allineamento atlantista. Follia. L’Italia non si può permettere queste ingenuità”, ha commentato Serritella.

Il presidente della commissione per le Politiche dell’Ue alla Camera, Sergio Battelli, invece, sul suo profilo Facebook ha scritto: “L’ho già detto una volta, i vertici M5S hanno una regola aurea: ‘O sei con me o sei contro di me’. Se questa è la democrazia del nuovo corso, no grazie. Non esiste solo il Conte pensiero nei gruppi, anzi. Per mesi Di Maio è stato in silenzio, lavorando diplomaticamente a tentativi di pace e all’approvvigionamento energetico. Al contempo, per mesi, Conte non si è fatto vedere dai gruppi Parlamentari (abbiamo sfondato i 5 mesi di assenza). Ora Di Maio ha detto quello che pensa, criticamente e legittimamente. Per tutta risposta è stato aggredito sul personale e bersagliato con fuoco incrociato sui giornali con parole di una violenza e un odio senza precedenti”.

E Gianluca Vacca, deputato grillino della commissione esteri, già sottosegretario del governo Conte I, fedelissimo di Luigi di Maio che ha detto ad HuffPost che fanno parte del Consiglio sono i contiani: “Non è un organo democratico per questo non mi sembra ci siano grandi margini di ricomposizione”. Ha anche aggiunto che “Giuseppe Conte sta dimostrando la sua pochezza nell’essere leader politico. Non sa gestire il confronto con chi ha idee diverse. In più il presidente M5s soffre la presenza di un leader come Luigi Di Maio”.

Arriva anche una nota di Mattia Fantinati, deputato M5s e membro della commissione Esteri: “Il contraddittorio è il sale della democrazia, se gli attuali vertici del Movimento non capiscono che aprirsi al confronto sulle opinioni di uno dei massimi esponenti del nostro partito, Luigi Di Maio, è un arricchimento, forse il Movimento è cambiato ed è diventato quello che per anni abbiamo osteggiato e combattuto”. E conclude, “il nostro ministro degli Esteri sta svolgendo un lavoro importantissimo ed impeccabile che ha dato lustro sia al Movimento che all’Italia, ponendo all’attenzione politica temi di assoluta rilevanza e in tutta risposta dal partito a cui appartiene riceve attacchi feroci e incomprensibili”.

E il deputato pentastellato e questore alla Camera, Francesco D’Uva, con un’altra nota fa sapere che ritiene “inopportuno che una forza politica di maggioranza attacchi, con particolare livore, il suo ministro degli Esteri per posizioni che proprio oggi alcuni esponenti dicono di sostenere. Infatti, sono stati gli stessi vertici M5s a dichiarare oggi di essere atlantisti ed europeisti e che il Movimento 5 Stelle non vuole mettere a rischio la collocazione atlantica del nostro Paese”. E, prosegue, “alla luce di queste dichiarazioni, quindi, non si comprende bene né su cosa si basino gli attacchi al ministro Di Maio, né la posizione del Movimento 5 Stelle in politica estera. Di giorno atlantisti ed europeisti, di notte attenti accusatori pronti a puntare il dito contro Di Maio”. Eppure, aggiunge, “negli scorsi mesi, si sono succedute dichiarazioni contrastanti a quelle odierne che hanno contribuito ad alimentare ambiguità e confusione circa la posizione del Movimento 5 Stelle in politica estera e, in particolare, sull’invasione dell’Ucraina. Non si possono accettare queste continue ambiguità su un tema delicato come la politica estera, soprattutto se lo si fa per meri fini propagandisti o per questioni legate a equilibri interni al Movimento 5 Stelle e in un momento storico molto delicato, in cui la Russia non solo continua a rimanere sorda alle richieste di negoziati, ma continua anche a bloccare i porti e l’export del grano e minaccia di tagliare le forniture di gas”. I vertici del Movimento 5 Stelle, conclude, “facciano chiarezza sulla linea che si intende seguire, con trasparenza e onestà intellettuale. In gioco c’è la serietà dell’intero Paese e la nostra sicurezza”.

I botta e risposta e i commenti durante la giornata sono diversi mentre si avvicina la resa dei conti. Se Di Maio venisse espulso o ci fosse una scissione, che venga mandato via o decida lui di andarsene, potrebbero seguirlo in tanti e i numeri saranno decisivi per determinare quali effetti avrà il terremoto nei Cinque Stelle sugli equilibri parlamentari e di governo. Indebolendo i gruppi di Conte, ma modificando anche gli equilibri e la geografia parlamentare del Movimento che attualmente conta 72 senatori e 155 deputati. Sullo sfondo pesa anche la questione del limite del secondo mandato: allarma molto chi è in Parlamento da dieci anni e, dunque, non più ricandidabile. Su questo punto, in particolare, si sono saldate diverse anime del partito, prima distanti, ora unite nell’ostilità al leader. E così, la componente che fa capo a Di Maio potrebbe allargare il consenso e provocare una frattura più profonda: potrebbero essere fino a 60 i deputati e senatori disposti a seguire il titolare della Farnesina fuori dal Movimento. Suoi fedelissimi sono considerati la vice ministra all’Economia, Laura Castelli, e parlamentari o ex membri di governi precedenti come Manlio Di Stefano, Vincenzo Spadafora, Mattia Fantinati, Sergio Battelli, Dalila Nesci, Virginia Raggi, Claudio Cominardi Primo di Nicola, gli ex sottosegretari Vacca e Valente. Con Conte, invece, il ministro Stefano Patuanelli e dirigenti di peso come Vito Crimi, Paola Taverna, Ettore Licheri e Alfonso Bonafede.

