Sarà un periodaccio per la BCE. E forse anche per l’economia europea, ora che l’aumento dei tassi d’interesse potrebbe riportare alla luce problemi e divisioni.Sarà un periodaccio anche per tutti noi, purtroppo.

All’interno della BCE (la cui politica monetaria è decisa da un consiglio direttivo composto da 25 membri), così come tra i governi europei, il dibattito sulla natura dell’aumento dell’inflazione e su come affrontarla va avanti da mesi.

L’interpretazione ormai prevalente (specie dopo i dati molto preoccupanti delle ultime settimane) è che l’inflazione sia effettivamente tornata a livello sistemico e che sia necessaria una politica aggressiva e rapida per metterla sotto controllo. Quest’interpretazione è sostenuta dai cosiddetti “falchi”, esponenti soprattutto dei paesi del nord Europa, che vorrebbero aumenti dei tassi molto importanti e che la BCE rinunci completamente alle politiche di stimolo della crescita adottate nell’ultimo decennio.

«I tassi dell’inflazione nell’area euro non cadranno da soli», ha detto di recente Joachim Nagel, il presidente della Banca centrale tedesca, aggiungendo che c’è bisogno di una «azione risoluta».

I falchi sostengono che una restrizione decisa della politica monetaria sia necessaria anche a costo di subire una breve recessione, per evitare danni peggiori sul lungo termine. Sul Financial Times il giornalista economico Chris Giles ha ricordato che negli anni Settanta, cioè l’ultima volta che l’Europa ebbe a che fare con un’alta inflazione, la Banca centrale tedesca alzò i tassi in maniera molto aggressiva, e il paese «sopportò il dolore e subì una crisi breve e poco profonda». Al contrario, i paesi che scelsero «una via più accomodante, come Italia e Francia» dovettero combattere con l’inflazione per molto più tempo, trovandosi infine in recessioni molto più profonde.

L’interpretazione opposta è quella delle cosiddette “colombe”, di cui fanno parte molti esponenti dei paesi del sud Europa, che sostengono che l’inflazione che sta colpendo in questi mesi l’Europa sia da attribuire a fattori congiunturali come per esempio l’aumento del costo dell’energia, che a sua volta provoca un aumento del costo tutte le altre attività. Secondo questa tesi, non ha senso alzare i tassi e “raffreddare” tutta l’economia della zona euro, rischiando perfino una recessione, se le cause dell’aumento dell’inflazione stanno altrove.

Lo ha detto per esempio l’economista Francesco Giavazzi, consigliere economico del presidente del Consiglio Draghi e una delle persone a lui più vicine, secondo cui l’innalzamento dei tassi per rispondere all’aumento dell’inflazione è «uno strumento sbagliato. Noi non abbiamo una inflazione da domanda come negli Stati Uniti ma abbiamo una inflazione legata al prezzo del gas». Alzare i tassi, secondo Giavazzi, rischia di non essere sufficientemente efficace contro l’inflazione, e di portare piuttosto a una riduzione della «domanda privata», con un conseguente rallentamento dell’economia, e forse una recessione.

Il compito difficilissimo della BCE sarà dunque quello di districarsi in mezzo a queste pressioni opposte, sapendo che molto probabilmente qualunque cosa farà rischierà grosse critiche, e che la prospettiva migliore sarà quella di ridurre il danno, non di eliminarlo completamente. A rendere ancora più complesso questo compito c’è il fatto che, come ha notato il Financial Times, dei 25 membri del consiglio direttivo soltanto uno, l’olandese Klaas Knot, faceva parte del gruppo l’ultima volta che la banca centrale alzò i tassi, nel 2011, e ha esperienza diretta di come andarono le cose e di come potrebbero andare.

_____________________________________________________________________________________________________

Certo che ci sarà da piangere, sul corto e forse pure sul medio periodo. L’alternativa, però, mi pare peggiore, cioè mutilarsi qualsiasi velleità di progettualità futura.

Quando hai un debito tiri la cinghia e cerchi di ripianarlo il prima possibile, i nostri nonni, nel caso, non mangiavano. Se guardiamo all’Italia come se guardassimo ad un Paese molto distante da noi (es.: l’Argentina), l’analisi sarebbe breve e impietosa: nel giro di poco tempo il debito che hanno diventerà insostenibile e li schiaccerà, la desertificazione che avanza azzererà il loro settore primario, il Sud del Paese sarà quasi completamente spopolato e completamente depauperato di qualsiasi risorsa. I flussi migratori daranno la mazzata finale ad un Paese che da tempo ha svenduto e dismesso il settore secondario e le infrastrutture.

Ecco cosa diremmo di un Kirkizistan, in modo lucido e distante. Quindi, a cosa serve temporeggiare ancora? A mentire tra di noi dicendoci che la cura da cavallo può essere ancora rimandata e forse addirittura evitata?

SI. Il problema è che il debito italiano è insostenibile e stiamo a galla solo grazie alla BCE. Avremmo dovuto fare qualcosa per rilanciare il paese, invece abbiamo buttato gli ultimi anni lanciando soldi e non risolvendo i nostri problemi strutturali. Come si dice: quando la marea cala di scopre chi sta nuotando nudo. Solo che nel nostro caso lo sapevano già tutti (tranne noi apparentemente)

Ma non è chiaro come si riesca a conciliare una politica monetaria restrittiva che aumenta i tassi di interesse (a breve, ma gli impulsi dovrebbero arrivare anche a quelli a lungo termine) con acquisti di titoli di stato che di fatto riducono i tassi di interesse (a medio lungo termine).

Poi il punto che fanno sull’inflazione può valere forse per l’Italia, ma in Germania c e una trasmissione ai salari e a quel punto se non alzi i tassi ti tieni inflazione alta per un po’

a meno che di fatto non sia questa l’idea: inflazione alta per 4-5 anni per ridurre il valore reale del debito pubblico (in alcuni paesi) e privato (in altri) in modo da poter stabilizzare l’area euro.

Possiamo però dire che vista la situazione internazionale e la dipendenza della Germania dal gas russo è quantomeno sospetto che la Germania possa continuare a finanziare il proprio debito a tassi ridicoli?

Ma, in tutto questo, il boost derivante dal mitico PNRR, esattamente che fine ha fatto? Lo hanno venduto come la panacea di tutti i mali, già passato l’entusiasmo?

