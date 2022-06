Gli ultimi colpi di coda della Bestia Ferita ? La somma di tanti ZERO, e sempre ZERO..

Sono ancora, a poche ore dal discorso di Draghi in Senato, a cercare come salvare la faccia a Conte…che dal NO ,è passato al Ni e poi “Noi vogliamo che prima degli snodi cruciali il governo passi per il Parlamento”.Al che Palazzo Chigi ha risposto “Il governo non può stare sotto tutela ed una risoluzione parlamentare non può smentire un Dl ,che autorizzava eventuali nuovi invii di armi,già approvato alle Camere,col si’ del M5s”.Sono veramente da commedia tragicomica! Stanno chiedendo aiuto,chiusi nel conclave con Casalino…il Pd,Leu…ce la stanno mettendo tutta per trovare la frasina utile che salvi comunque la faccia di Conte.Di caciara ne stanno facendo tanta,ma di una cosa sono certo che sicuramente oggi da parte del M5s non ci sarà alcuno strappo,si tratta solo di “faccia”!!

Sono andati al governo perché in tanti hanno detto” ma perché non provarli?” Ecco ,li abbiamo provati ed il disastro e’ ormai evidente a tutti.Ora spero tanto li odiino a morte tutti gli italiani che li hanno votati.

