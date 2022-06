In un Paese che conta più di 2 milioni di disoccupati e più di 1 milione percepiscono il reddito di cittadinanza, manca il personale.

Accade in Trentino in tutta ITALIA, all’isola d’Elba con gli autisti, accade nelle strutture turistiche che si trovano a dover gestire la stagione estiva con scarsità di manodopera, accade persino in un parco divertimenti come Gardaland, dove le attrazioni devono chiudere prima per la grave carenza di addetti.

Avevano annunciato l’abolizione della povertà, ne hanno creato di nuova, di chi in cambio di un modesto assegno si arrende, magari aggiungendovi un lavoro in nero.

Il #rdc è una misura da cambiare radicalmente, nell’interesse di chi ha bisogno e di un Paese che non può vivere di assistenzialismo.

Oppure, se insistono a non volerla cambiare, da abolire con il referendum e da sostituire da una parte con il reddito di inclusione, che fa passare le risorse dagli assistenti sociali, dall’altra con contributi alle aziende che assumono per dare paghe più alte e avere costi più bassi.

Meglio abolire, e poi fare qualcosa di diverso, cominciando con l’eliminazione dell’abbinamento tra “reddito” e “cittadinanza” che introduce l’idea velenosa di uno Stato tenuto al mantenimento dei suoi cittadini a prescindere dalla loro disponibilità ad un impegno di qualsiasi tipo, con buona pace dell’art. 2 della Costituzione che lega inscindibilmente diritti e doveri. Non si può mescolare chi ha bisogno e spesso non è in grado di lavorare, per età o disabilità, con chi cerca lavoro. Sono due situazioni da affrontare con strumenti diversi. Il Reddito d’inclusione nel primo caso, corsi di avviamento al lavoro nel secondo. Perchè Il lavoro è dignità e deve essere retribuito il giusto, riformare l’accompagnamento al lavoro detassando Irpef e contributi per i primi 7 anni, minimo salariale a 1200€ per tutti, addestramento costante durante tutta la vita lavorativa per il reinserimento dei 50enni e 60enni. Pensione a 62 anni per tutti alzando la minima a 1000€. Pagamento contributi per le mamme casalinghe. Qusto e ciò che si deve fare, e proposto da ITALIA VIVA. Prima lo si fa meglio sara’ per persone davvero in difficolta’ e che vanno assolutamente aiutate. Il Rdc fa acqua da tutte le parti, va abolito e sostituito con misure maggiormente efficaci che aiutino SOLO aventi diritto e non truffatori e malavitosi come accertato centinaia e centinaia di volte dalla GdF. Non credo che questo Parlamento vorra’ farlo, sappiamo perche’. Dunque ben venga la raccolta firme per abolirlo.

PS:Per i voti i 5 stelle hanno venduto il rdc come una specie di sussidio temporaneo di disoccupazione. Invece come strumento per il reinserimento al lavoro non è stato utile, dato che lo si è concesso anche a persone che non hanno e non avrebbero mai lavorato. In questa legislatura, per come è composto il parlamento, dimentichiamoci una riforma seria di questo strumento. E secondo me anche il referendum, per via del quorum ormai irraggiungibile, non so quanto sia utile. Bisognerà aspettare la prossima legislatura per metterci mano. Ma vi anticipo già che sarà una battaglia campale levarlo. Ci sono intere regioni del mezzogiorno che tirano avanti proprio con il rdc abbinato a qualche lavoro in nero tappullo, spesso neanche legale. Quindi sarà una guerra. Se si vuole evitare questo sperpero di denaro pubblico e combattere, in parte, il lavoro nero, a mio avviso, bisogna girare l’importo erogato ai furbetti, per non dire altra cosa, alle aziende che cercano lavoratori e che corrispondano,agli stessi, il salario previsto dal CCNL. Tutto questo, limitatamente al periodo di occupazione del lavoratore, se trattasi di lavoro a termine e fino a 36 mesi per quello a tempo indeterminato. Il RdC va dato a chi ne ha veramente bisogno non ai nullafacenti. Non vedo i motivi perché ciò non si possa fare. Eccezion fatta agli interessi politici di qualche partito.

