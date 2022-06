La nostra ineffabile mangiatrice di brioche come al solito butta la palla in tribuna scomodando tutto il Gotha della nostra intellighentsia (rigorosamente orientato) per non ammettere che le minoranze, come è il “popolo” LGBT, vanno certamente tutelate ma senza pretendere di farne una maggioranza che si permette di dissacrare e offendere i valori in cui crede chi non appartiene a quel “popolo” imponendo i propri. Diversamente non si farà altro che favorire scontri e discriminazioni. E per quanto riguarda l’immigrazione, ne riparliamo quando l’Europa smetterà di voltarsi dall’altra parte e far finta che il problema non esista. Tanto più con la crisi umanitaria che si prospetta a causa della guerra in Ucraina. OK: Se non fosse così non sarebbero fascisti. Quelli sono, non sanno essere altro. In tutte le democrazie occidentali, per cause riconducibili soprattutto al malessere sociale, è endemicamente provato che una parte dell’opinione pubblica guardi ai “pifferai”…. E qui. Permettetemi di sottolineare) che “E non so spiegarmi come sia possibile che le forze politiche che sembrano avere più successo sono quelle che esplicitamente si rifanno alle parti più arretrate e oscure del nostro mondo” è anche un mio tarlo frequente da un po’ di anni.

Meloni dovrebbe chiedere scusa (anche) al meglio della cultura italiana. Il diverso non esiste, perché tutti siamo diversi, e questa è la nostra uguaglianza.

Pasolini. Ecco il primo che mi viene in mente, risentendo il discorso di Giorgia Meloni alla generosa platea talebano-fascio-spagnola (ma non è un discorso: dis-currere è proprio percorrere con le parole un ragionamento, allargare il pensiero, non sputare slogan il più semplici possibile, nella modalità “sì-no”, clic e via con gli applausi).

Pier Paolo Pasolini, e Dario Bellezza, e Sandro Penna, e Lalla Romano, e Goliarda Sapienza, e Alberto Moravia, e Rossana Rossanda, e Elsa Morante, e Giorgio Bassani, e Dacia Maraini, e Alberto Arbasino, e Aldo Busi, e altri mille (citerei anche Federico Garcia Lorca, per restare in Spagna, come omaggio ai camerati di “Vox”, ma se usciamo dall’Italia i nomi sarebbero innumerevoli).

E, nel cinema, Luchino Visconti, Bernardo Bertolucci, Ettore Scola, Giuliano Montaldo, Ferzan Ozpetek, Pappi Corsicato, Gianni Amelio, Carlo Mazzacurati, Matteo Garrone, Giorgio Diritti. L’elenco sarebbe lunghissimo, se solo riuscissi a ricordare tutti gli scrittori, i registi, i poeti, i letterati che hanno cercato di fare in modo che il mio ragionare, il loro dis-correre, non fosse “sì-no”, bianco-nero, ma partisse dall’ascolto, dalla visione, dall’attenzione all’Altro, femmina, omosessuale straniero che sia. Il Diverso non esiste, perché tutti siamo diversi, e questa è la nostra uguaglianza: ecco cosa ho imparato da tutti loro (e molti di più), e dunque non mi basta, non mi basterà mai, un (falso) discorso “sì-no”. Ecco perché Meloni, e chi la applaude, dovrebbe chiedere scusa a tutti loro, il meglio della letteratura e del cinema e della cultura italiani.

Ecco perché quando sento certi “sì-no” mi viene da mettere mano alla memoria. Alla ragione. All’arte, quella sì, del discorso (sarà il dna magnogreco). Cioè alle armi più pesanti di cui disponiamo noi, cittadini del terzo millennio. Almeno, l’ultima volta che ho controllato eravamo nel terzo millennio, anche se qualche volta mi vengono dubbi. E non so spiegarmi come sia possibile che le forze politiche che sembrano avere più successo sono quelle che esplicitamente si rifanno alle parti più arretrate e oscure del nostro mondo. Quelle che adorano gli autoritarismi, che inneggiano agli uomini forti. Sì, anche nel caso beffardo in cui siano guidati da una donna: se il sistema di valori che proponi è del tutto inscritto nel maschilismo autoritario e patriarcale, allora non ha alcun valore, alcun significato, il fatto che tu sia donna, e usarlo come stendardo è solo un’ulteriore beffa (roba pirandelliana, diremmo noi nerd magnogreci).

Quelle forze politiche che mettono in contrapposizione la “famiglia naturale”, sacrosanta, con le lotte, sacrosante, per i diritti civili delle persone Lgbt+. Che no, non sono “una lobby” con intendimenti perversi, sono solo persone che seguono la loro natura (eh sì, bisogna stare attenti con le parole, lo dicevano qui già svariati millenni fa) e chiedono di non essere discriminate (umiliate, aggredite, attaccate…). Non parliamo nemmeno dell’ “ideologia di genere”, che è roba reale quanto l’Area 51, le scie chimiche o la Terra Piatta. Con l’aggravante che c’è chi crede all’Area 51, alle scie chimiche o alla Terra Piatta (che è uno dei motivi per cui a volte viene da controllare se siamo nel terzo millennio o nell’anno Mille…).

Quelle forze politiche per cui la “cultura della vita”, o i “valori universali cristiani” sono misteriosamente non applicabili se si tratta di qualcuno che non sia un feto o un paziente nelle condizioni di Dj Fabo o Eluana Englaro o Piergiorgio Welby: se sei un migrante, e magari hai pure l’ardire di fuggire da un luogo in cui non c’è una guerra ma “soltanto” fame, carestia e persecuzione, allora quei valori non si applicano. Puoi morire in mare, devi essere respinto: sei una minaccia, non una vita. E no, secondo loro questa non è “cultura della morte”.

Allora, quando li sentite, questi discorsi “sì-no” che aprono una botola e ci fanno precipitare all’anno Mille, mettete mano a queste armi: la memoria, la letteratura, il cinema, la bellezza. Funziona.

