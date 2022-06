“Chi cambia casacca…”. Quando Di Maio attaccava i voltagabbana. Nel 2017 il ministro degli Esteri puntava il dito contro chi usciva dal partito nel quale era stato eletto e chiedeva le dimissioni. Ora sembra proprio aver cambiato idea

Il voltagabbanismo italico si perde nella notte dei tempi e col passare dei secoli si è sempre più radicato e perfezionato , i primi cenni conosciuti , ma non meno importanti , si ebbero con i 16 APOSTOLI, 4 dei quali di stirpe italica che voltarono gabbana andando tra le file ed in soccorso a re erode che a quei tempi era il partito più forte.

C’è chi cambia casacca per amore delle idee e chi cambia idea per amore della casacca. Lui, unicum forse mondiale, è riuscito a cambiare entrambe per amore dello scranno.

Di Maio è un voltagabbana che voleva rimanere attaccato alla poltrona e si è fatto il suo partitino come Angelino Alfano che criticava, poi ha fatto lo stesso, INCOERENTE!

Con questa strategia, pensata da tempo, l’ex bibitaro si è assicurato che il doppio mandato ormai per lui non è più applicabile, infatti lo hanno seguito in maggioranza quelli che nel M5S sono al primo mandato, ma SOPRATUTTO se sarà rieletto nel 2023, 15mila€ al mese. Questo è il VERO motivo della scissione. Chiamalo scemo…..La politica l’Europa, la NATO, ecc. non c’entrano nulla. Per gente che arriva alla politica senza prima aver fatto niente, vuoi mica prendere il Reddito di Cittadinanza?

“Insieme per il futuro” …. si, da poltronaro. Vergogna!!! E’ arrivato dove e’ criticando quello che e’ lui oggi…..questo signore e molti suoi compari non hanno decenza. Spero dureranno finno alle prossime elezioni, quando spariranno. Sempre che qualche tonto li voto ancora.Di Maio il peggio del peggio della politica italiana ma gli italiani credono e si bevono proprio tutto ???? quando nel film Albanese diceva in modo sarcastico più spari minchiate più gli italiani ti votano aveva proprio ragione.

Egregi , stiamo parlando di un miracolato dalla vita , uno senza arte ne parte che si ritrova a fare il ministro degli esteri !!!!! Vi rendete conto???? Quindi altro che attaccato alla poltrona , si è avvinghiato , legato , incollato ecc. ,fintanto che gli dura . Speriamo poco!!!! Ancora un pochino di pazienza e questo soggetto (e i suoi sodali) sparirà dal parlamento italiano con grande soddisfazione e plauso di quasi tutta la popolazione.

Resterà solo il rammarico che comunque riceverà una lauto vitalizio nonostante gli innumerevoli e inestimabili danni che ha causato, per incapacità e incoerenza, assieme agli altri scappati di casa facenti parte del suo movimento.

Sarebbe da fare una mega collezione dei trascorsi storici del M5S. In questo specifico caso, Di Maio è il massimo della coerenza inversa. Adesso andrà in Rai osannato oppure bastonato? Chissà. Ma negli altri paesi del mondo (quelli sottosviluppati) potrebbe esistere un personaggio del genere? Nell’era del 5G e dei QBIT ormai non dovremmo più stupirci se i nuovi governanti saranno sempre più dedicati al collante delle poltrone governative. Poco importa se hanno tradito il mandato del Popolo.

“Chi cambia casacca…”. Quando Di Maio attaccava i voltagabbana. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo