L’ultima suggestione sul post-grillismo: avanza il “partito degli influencer” Dai “Ferragnez” alla blogger che sostiene Di Maio, i divi digitali sono pronti a scendere in campo. L’esperto: può arrivare al 30%

Cioè, finalmente ci stiamo liberando dei grillini e adesso arrivano gli influencer? Dalla padella nella brace! Ma una politica normale l’avremo mai in questo paese? Pagliacci di tutto il mondo …unitevi…nel circo della politica italiana. Gradito l’intervento di nani e ballerine.Ci mancano che portano al governo questi personaggi esperti di politica come è capitato con Ilona Staller tanti anni fa. Poltrona assicurata in cambio di voti. Ah certo, se abbiamo un Di Maio ministro degli esteri ci sta pure una Ferragni alla presidenza del Consiglio! In che stato siamo………..

OK: C’è poco da scandalizzarsi, il problema è che la maggioranza delle persone è incapace di capire qual è il meglio per se e si fa costantemente influenzare, che poi gli influenzatori siano i soloni del in vestito impeccabile, degli oratori con palandrana che offrono il paradiso, degli sciagurati che sostengono che la decrescita possa essere felice e che non usare il metano dell’Adriatico sia corretto anche se lo si estrae 100 km più in là, o delle sciacquette vestite all’ultima moda questo poco importa. Il disastro alla base di tutto questo è la scuola, che da istituto di istruzione e educazione è diventata un carrozzone da circo. Povera Italia sempre peggio.Vergogna popolo . Ma un minimo di dignità e personalità lo hai o devi avere qualcuno da imitare a tutti i costi?

Il Marketing come soluzione a tutto. Contenitori vuoti che si apprestano a farsi riempire di ciò che serve… In effetti se ci è riuscito Grillo a “vendere” la sua favola, perché non deve riuscire un altro?

Grillo quindi, bell’esempio di fallimento: specchietto per le allodole, anni spesi a creare un prodotto che ha venduto a tanta gente… e poi? Quando è arrivato il momento in cui hanno raggiunto l’obiettivo e avuto il consenso, lui e suoi “agenti monomandatari” cosa ne hanno fatto? Niente. Anzi peggio.. hanno praticamente tradito quel consenso agendo all’opposto. Perché la politica non solo è “vendere un’idea” (o un’ideologia). Certo c’è anche quella parte… la mobilizzazione… ma poi bisogna FARE, bisogna affrontare le situazioni (improvvise, imprevedibili spesso difficili) e FARE. Bisogna avere un proprio contenuto…

E qui cascano gli asini: senza marketing sono niente. Un partito dei Ferragnez al 30% sarebbe il colpo di grazie di questo Paese e sarebbe un peccato ma d’altronde chi è causa del suo mal pianga se stesso…Ci mancavano solo Fedez e i suoi colleghi per finire di spolpare gli italiani.

Si faranno un partito – ma forse troveranno un nome più attraente – si candideranno e cercheranno di arrivare allo stipendio di parlamentare con la prospettiva anche del vitalizio, lasciato in vita dal grillume. Visto su cosa si basa la loro fama, più che di “influencer”, bisognerebbe parlare di influenzati.

Cioè, finalmente ci stiamo liberando dei grillini e adesso arrivano gli influencer? Dalla padella nella brace! Ma una politica normale l’avremo mai in questo paese? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo