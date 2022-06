RENZI… Lungimirante come sempre…Ma i NANI faticano a Riconoscerlo…. Pazienza..ce ne faremo una RAGIONE..

Tutti quelli che sono convinti di avere in tasca la verità devono risponderci prima, perché ci hanno massacrato quando proponevamo il Tap, le trivelle, il nucleare pulito di nuova generazione. Perché oggi l’Italia paga il conto di scelte sbagliate e non possiamo dire che tutti la pensavano allo stesso modo: una parte del processo di mostrificazione è stata proprio su questi temi, come sa chi ha letto il libro “Il Mostro”. Matteo Renzi

Credo che hanno fatto fallire il referendum costituzionale non perché erano contrari ai temi, ma perché erano contro Renzi. Ora certo rimpiangiamo (o rimpiangono) le riforme, ma non credo che questi individui se ne facciano una grande colpa anzi, forse sono contenti!

Come sono rimasto basito A sentire la conferenza stampa di Di Maio non credevo che con tanta velocità si potesse cancellare con un colpo di spugna una storia politica che ha fatto tanto male al Paese. ” Uno non vale l’altro, noi ci collochiamo dalla parte giusta che vuole le riforme, che vuole verità , che con chiarezza si deve dire quello che si può e quello che non si può fare, che la cultura dell’odio fa parte di un passato di errori , costruiamo il futuro a partire dai Sindaci ….” Queste le parole che mi hanno impressionato molto e alle quali dovrebbero corrispondere dei fatti. Ma cosa non si fa per mantenersi la poltrona! La lungimiranza di Renzi si è avverata e ancora di qui a gennaio 2023 ne vedremo ancora di capriole .

Ma non e tutta colpa loro! di questii soggett, mai e soprattutto copa di chi li ha votati. Non dimentichiamo che la gente dovrebbe imparare ad usare la tecnologia per informarsi invece di usarla solo per inutili pinocchiate. E sono quelli che insultavano Renzi e noi. oggi non dico che dovrebbero chiedere scusa perché loro sono contrari a prescindere, ma’ di farla finita di insultare chi la pensa in manira diversa da loro. Perche.I massacri li hai subiti RENZI insieme a Italia Viva e noi, mentre i danni, e che danni, l’Italia. Se avessero ascoltato RENZI oggi il Paese sarebbe in condizioni migliori, sicuramente meno russo dipendente circa le fonti di approvigionamento energetico. Finira’ solo e se gli elettori decideranno di votare persone preparate, non scaldapoltrone. Signori è irraggiungibile Renzi potete continuare a insultarlo quanto volete ma non sarete mai alla sua altezza . Sempre con MATTEO RENZI

RENZI… Lungimirante come sempre…Ma i NANI faticano a Riconoscerlo…. Pazienza..ce ne faremo una RAGIONE.. ultima modifica: da

