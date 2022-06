Alleanza Renzi-Di Maio? Il leader di IV glissa: “dibattito lunare e surreale” Ipotesi di un alleanza fra Matteo Renzi e Luigi Di Maio alle prossime elezioni: il leader di Italia Viva “dibattito lunare e surreale”

La scissione di Luigi Di Maio dal Movimento 5 Stelle ha cambiato il quadro della politica italiana. La principale forza a sostegno dell’attuale governo Draghi perde uno dei suoi uomini storici, nonchè volti principali. Di Maio guiderà un nuovo gruppo, “Insieme per il Futuro“, puntando sulla fedeltà dell’elettorato 5 Stelle che dovrà dividersi fra lui e Giuseppe Conte. Intanto, in previsione delle future elezioni, iniziano già a circolare i primi rumor di possibili alleanze politiche con i ‘dimaiani’. Il primo a essere chiamato in causa è un altro ‘scissionista’, Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Intervistato ai microfoni di “Radio anch’io” su Rai Radio1, l’ex Presidente del Consiglio, ha glissato su ogni ipotesi, pur non chiudendo alcuna porta: “dibattito lunare, surreale. Non si sa nemmeno con che legge elettorale si andrà a votare“. I 5 Stelle spariranno “ma per il governo non cambierà nulla“, ha sottolineato l’ex premier. “Ieri per ore si è discusso di quali aggettivi bisognasse usare nella risoluzione. La realtà è che la risoluzione è passata ed è stata votata da tutti nella maggioranza. I ministri 5 Stelle restano al loro posto, non cambia nulla. Erano partiti per cambiare l’Italia, dovevano abolire la povertà e invece hanno abolito il grillismo. Per me va bene così. Non festeggiamo per rispetto ma si chiude una pagina negativa per il bene del Paese“, ha aggiunto Renzi. “Il governo non cade. Conte ha fatto un capolavoro: voleva rimarcare la propria posizione sulle armi e ha finito con il permettere a Di Maio di portargli via mezzo partito“, ha concluso.

