CALENDA: “DI MAIO IN UN PAESE NORMALE SAREBBE STATO PRESO A PERNACCHIE”

“Di Maio in un paese normale sarebbe stato preso a pernacchie”: lo ha dichiarato il leader di Azione Carlo Calenda commentando la conferenza stampa con la quale il ministro degli Esteri ha annunciato il suo addio al M5S.

Ospite di Omnibus, il programma d’approfondimento mattutino in onda su La7, Calenda ha dichiarato a proposito della volontà espressa da Di Maio di lavorare a un progetto politico che includa i sindaci d’Italia: “Io penso che sia una cosa inesistente che in un paese normale una persona che ha avvelenato il dibattito chiedendo l’uscita dall’euro, di mettere in galera tutti, annientato il gasdotto in Israele, distrutto l’Ilva. Andrebbe preso a pernacchie”.

“Personalmente non dò nessun credito a qualsiasi cosa Di Maio dica” ha aggiunto il leader di Azione. “Spero che Renzi non vada con Di Maio, per me sarebbe l’ultima pugnalata al cuore da parte di Renzi”.

CALENDA TUTTO GIUSTO SU DIMAIO! MA CERCA DI NON TIRARE IN BALLO SULLE COSE CHE VEROSIBILMENTE FARAI TE ,CONO LETTA DI MAIO CONTE. E STAI SERENO RENZI SA COSA FARE PER IL BENE DEGLI ITALIANI. TU CALENDA CERCHI DI FARE IL BENE TUO PERSONALE E DEGLI AMICI DI MERENDE.CERCA DI DARTI UNA REGOLATA CON MENO SPOCCHIA ARROGANTE, CHE AL POPOLO ITALIANO NON FA TANTO BENE ANZI TUTTALTRO. CIAO SPOCCHIA.

CALENDA: “DI MAIO IN UN PAESE NORMALE SAREBBE STATO PRESO A PERNACCHIE” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo