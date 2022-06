Calenda: “Di Maio non è credibile, il problema è chi lo segue. Il Centro? Di fronte alle frattaglie andiamo da soli”

Con buona pace per Calenda ci penserà ormai l’unico vero partito di sinistra di centro di destra,pur che se maggna, e cioè il PD di Letta, a imbarcare Di Maio e tutto il peggio dell’imbarcabile, lasciando uno spazio enorme a sinistra.

Ma faccio solo una considerazione: non sono ideologicamente vicino a Calenda, non l’ho mai votato né mai lo voterò. Però gli riconosco competenze, capacità di “fare politica” nel senso giusto e corretto del termine (cercare di operare per la “polis” e non per le tasche personali) ed una coerenza di fondo, virtù che per questa orrenda classe dirigente sembra più un insulto che un vanto.

Ora proprio in forza di questa linearità di azione (nomen omen!) mi permetto attenzionare il buon Calenda: se in un futuro prossimo od anche remoto lo vedrò comunque a fianco del bibitaro (perché il sistema elettorale, perché le necessità contingenti, perché la strategia politica, perché dobbiamo arginare le destre, perché perché perché…) sono pronte per il buon Carlo una sinfonia di pernacchie ed una scorta industriale di produzione salivale che lo sommergeranno. Per, Di Maio, la grillo-iena e tutta questa compagnia di saltimbanchi di giro è inutile sprecare fiato e, di questi tempi soprattutto, liquidi in qualsivoglia forma e specie ma per Calenda che ci ribadisce un giorno sì e l’altro pure che mai con qualsiasi forma umana di grillini, mai con o’ ministro degli esteri ecc. ecc. un’eccezione si fa! visto che ama LETTA.

Ma! GLI italiani non possono “subire” il trasformismo di DiMaio … con l’ evidente consapevolezza di uniformarsi all “ovvio”… 1 non vale 1 ( solo al voto ) Tutti abbiamo sempre saputo che bisogna essere i migliori per andare in Parlamento, nella Dirigenza del Pubblico ( nel Privato è normale, chi non lo fa indietreggia ) … Bisogna essere Competenti nello Stato per progettare il migliore welfare. I Migliori nei rapporti Internazionali per “mediare” il meglio per le Ns Industrie, il Turismo e , soprattutto, trasmettere la volontà di vivere Liberi, Eruditi, Uguali, Fratelli con Giustizia. Quindi , Signori Parlamentari… prima lo Studio, poi l’esperienza lavorando qualche decina di anni con referenze di sicuro successo nei vari campi, possibilmente anche all’Estero, poi, forse, il Parlamento … per meno tempo possibile 1,2 Legislature max…i ricambi permettono “freschezza” di efficienza e forza di Lavoro concreto continuo. Capisco che per le “facce” che si vedono da decenni ora in Parlamento sia un problema… ma è più il Ns… Problema …in non ricambio competente.

PS: Perche’ tanti discorsi ironici sul Centro che verra’, e sui suoi tanti difetti? Non e’ che la situazione politica attuale sia rosea e si possa mantenere! Tuttaltro. La Lega vive alla giornata senza un programma nazionale; un fallimento la gestione del diversamente sobrio Salvini; risultato alle ultime amministrative: consensi ad una cifra! I 5S, mai stati qualcosa, ora sono alla polverizzazione. Il PD, dopo il periodo delle Riforme di Renzi e Gentiloni, si e’ arenato: guidato da segretari di facciata, ha messo il silenziatore ai progressisti e vive nella contraddizione di 2 anime: la nostalgica degli slogans, e l’opportunista che vuole mantenere il potere ed e’ disposto per questo ad accettare tutto: spesa pubblica, “canpo largo” e i 5 S. FI esiste finche’ vive ancora Silvio. FdI della Meloni e’ una ammucchiata di destra ed estrema destra, gonfiata come la rana della fiaba senza mai aver fatto proposte concrete almeno sulla burocrazia, la spesa pubblica, la gestione dello Stato. Ben venga quindi il tentativo di un Centro, purche’ fatto da persone competenti. Perche’ e’ solo questione di uomini competenti, e non di nomi.

IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA. Il Titano Calenda senza guardarsi allo specchio parla di “frattaglie” altrui. Dice che si presenterà da solo con coraggio smentendosi due parole o dur minuti dopo ” mi presento con la gigantessa Bonino”. Per decenza dovrebbe smettere di dare interviste inutili. Abbiamo altro da fare che leggere il niente assoluto. Si è presentato alle comunali a Roma (successo eclatante per merito di ITALIA VIVA) e dopo appena due settimane si è dimesso dal consiglio comunale (troppo impegnativo). Qualcuno dovra pure mandarcelo a quel paese prima o poi. MA! Su una cosa il BANDERUOLA E ARROGANTE Calenda ha ragione:Di Maio non è credibile.La sua metamorfosi è recente e di facciata oltreché opportunistica Di Maio nomina Sala con cui vorrebbe allearsi quando per 5 o 6 anni contro il sindaco di Milano ha detto peste e corna sull’expo e sulle truffe che si sono rivelate senza alcun fondamento.Il problema è che lui si getta alle spalle 10 anni di carriera politica intrisa fino al midollo di fake news ma gli altri non dimenticano così facilmente.

CONCLUDENDO:Di Maio ‘vuole fare una cosa’; Calenda ‘vuole fare una cosa’; Tabacci ‘vuole fare una cosa’; Toti ‘vuole fare una cosa’. Dietro queste parole piene di senno politico si nasconde una ‘sola cosa’: la ricerca di voti. Non c’è un progetto, non c’è una idea di Paese, non c’è una sola sana idea politica. Basta cari rappresentati di voi stessi. Non vi rendete conto che il Paese è stufo delle vostre inutili e dannose elucubrazioni? Capisco che a voi, che vivete negli agi e nel privilegio, non importi nulla. Ma per favore basta! C’è un limite alla decenza! L’UNICO progetto scritto nero su bianco e di ITALIA VIVA E IL SUO LEADER RENZI CHE SI CHIAMI CENTRO O AREA DRAGHI, SERVE TUTTI UNITI ATTUARE QUEL PROGRAMMA SE VOGLIAMO AVERE ANCORA UN FUTURO. E LULTIMA OCCASIONE CHE ABBIAMO A DISPOSIZIONE, DURA CARO POPOLO ITALIANO,MA SERVE AMETTERE CHE SONO DECENNI CHE STIAMO SBALIANDO,ANDANDO A VOTARE DI PANZA E NON DI TESTA. MANCANO POCHI MESI POI VEDREMO SE IL POPOLO ITALIANO HA CAPITO.

