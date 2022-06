CONTRO LE PERDITE DI TEMPO.

Con una timida (ancora) speranza di civilizzazione politica, umana, dopo che il signor Di Maio ha esposto con il suo „movimento „ il nostro Paese a forze primitive ed eversive attraverso sistemi e forme di accordi transnazionali molto pericolosi con cui volevano piegare e soggiogare.

Con ossessivo ottimismo occorrerà un grande e faticoso lavoro diplomatico.

Quanto a quel „conte“ bisognerà che il pd comprenda questa ennesima tempesta e non se lo tenga freddamente e silenziosamente per raccogliere consenso e volga il suo sguardo alle difficili caratteristiche del nostro tempo.

Per quanto riguarda i pace-fondai ho un certo disgusto per le loro attitudini aggressive, leggo alcuni loro „post“, mentre tanto si indignano contro la guerra, mentre la cruda violenza dilaga e continua ad organizzarsi.

Mi piace pensare ad una risvegliata caduta di Damasco.

CONTRO LE PERDITE DI TEMPO.

Una volta un giovane politico arrembante ed apprezzato, che avevo criticato pubblicamente per certe frequentazioni che giudicavo sbagliate, mi rispose che “la politica è come il maiale, non si butta niente”.

Non essendo d’accordo replicai che la mia prima preoccupazione, sfogliando i giornali la mattina, era quella di trovare la sua foto sui giornali a corredo di un servizio non edificante per lui e per il partito che allora, purtroppo, condividevamo.

Quando venne quel giorno non fui felice. Le brutte storie politiche non mi sono mai piaciute. Oggi quella persona non fa più politica attiva ed è impegnata nel “sociale, come suole dire. Io sono sempre stato contrario all’ergastolo politico per chi si ravvede.

Quindi, nonostante i travasi di bile procuratimi negli ultimi anni da quella banda di sciagurati, non scriverò una riga per dileggiare Di Maio, né condividerò le, pure comprensibili, invettive contro di lui.

Non per spirito di accoglienza, che il suo destino politico non mi riguarda. Né per condivisione di alcunché, ma semplicemente perché il mio istinto politico si rifiuta di unirmi, anche se con intenti diversi, alle critiche di Conte, che era e resta, con Salvini, il peggiore politicante in circolazione.

Né mi interessa più di tanto andare alla ricerca delle più o meno vere motivazioni della sua scissione. Mi basta quello che ha detto, che suona come la sconfessione radicale dell’esistenza stessa del M5S. Un colpo mortale, che va nel senso auspicato da anni da chi ha sempre visto in quel movimento una delle ragioni principali del peggioramento progressivo di questo Paese.

Se devo fare il Maramaldo lo farò nei confronti di Conte, che mi sembra l’obbiettivo più pericoloso.

E, spero di sbagliarmi, vedo già le prime avvisaglie del solito trattamento mediatico riservato a chi si mette di traverso all’asse Conte – PD. E’ rispuntato Casalino, lo stalker delle redazioni, il trafficante in rotoli di carta velina.

Chissà perché mezza Italia riempì di applausi il discorso di Conte che, con la manina sulla spalla di Salvini, gli rinfacciava in Parlamento tutte le malefatte che avevano commesso insieme fino a qualche ora prima, senza alcuna autocritica, e ora si fanno le pulci alle dichiarazioni di Di Maio, che quella autocritica ha fatto demolendo pezzo per pezzo tutto l’impianto ideologico del M5S. Meglio tardi che mai.

Comunque il gossip politico non mi è mai interessato. Mi interessano i fatti e le loro conseguenze ed è indubbio che la scissione di Di Maio un primo risultato l’ha raggiunto, indipendentemente da quali siano le ragioni vere o presunte della sua decisione.

Ha fatto fare a Conte, in poche ore, una piroetta di 180° sulla guerra e sulla politica euroatlantica.

Dopo mesi di calci negli stinchi a Draghi e al governo, oggi l’opportunista pusillanime è costretto a fare il filoatlantista più di chiunque altro.

Non importa quante ore durerà questa posizione, siamo abituati alle sue clownerie. Ma gli altolà insufflati in modo mellifluo, come nel suo stile, che dovevano inchiodare Draghi in Parlamento, per depotenziarlo a danno dell’Italia e dell’Europa, sono stati superati d’un colpo. Giusto il tempo di aggiustare qualche punto e virgola per tentare di salvare la faccia difronte ai pochi elettori di bocca buona rimasti.

Ma non è finita per il collezionista di fossi. E, soprattutto, non è finita per il PD, al quale i media chiedono di scegliere.

Il PD non sceglierà. Decidere svolte non è nel suo Dna. Continuerà a giocare di rimessa come ha sempre fatto. Basti pensare a tutte le svolte impresse da Renzi. Sempre agito di rimessa, magari sbagliando, ma sempre in seconda battuta.

Azzardo una ipotesi. Conte, presto o tardi, uscirà dal governo e solo allora il PD deciderà qualcosa. Se sarà così sarà certo troppo poco e soprattutto troppo tardi.

L’Italia che vuole esserci, tra pandemia, guerra, crisi economiche, ambientali, alimentari e sicurezza globale, invece non ha tempo da perdere. Soprattutto ha altro da fare che pensare a sfottere Di Maio.

CONTRO LE PERDITE DI TEMPO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo