ANNO DOMINI 1638 In foto, donald trump nel suo habitat naturale.

ANNO DOMINI 1638

Quale diritto civile acquisito lede la dignità altrui?

Quale differenza c’è tra diritto, dovere, obbligo e divieto?

Nella confusione generata sulle menti deboli da questi quattro termini si nasconde l’aboninevole scelta della corte suprema degli stati uniti (no, non è un refuso, ho scritto appositamente tutto piccolo), di mettere in discussione il diritto acquisito dalle loro donne nel 1973 di praticare l’interruzione di gravidanza. Era una scelta: puoi farlo oppure no; un riconoscimento: il tuo corpo è solo tuo; un diritto che sottintende coscienza ed educazione alla civiltà ma badate bene, un DIRITTO. Se ad esempio un uomo vuole avere un figlio, credo sia bene per lui scegliersi la donna che vuole avere figli; in questo caso, il diritto all’aborto della donna o della famiglia che non vuole o non può averne dove lede la dignità e la vita delle persone sopradette?

A parer mio, nei casi radicali ma ormai neanche tanto, tali persone vengono lese solo nel loro modo di pensare, mi spiego peggio: sono un uomo (anche donna), trovo l’aborto una pratica disprezzabile QUINDI NESSUNO dovrà praticarla. Bene, bravi, bis.

Guardate che non c’è altro, si ok, la mancetta politica data agli stati ultraconservatori e blablabla ma fondamentalmente dipende tutto da una sorta di estrema chiusura della mente, ove una mente senziente esista, verso un genere di diritti che si pensa ledano ciò che penso. L’aborto non è mai un obbligo di legge (TU DEVI ABORTIRE PER FORZA), non è un dovere (SE RIMANI INCINTA LE REGOLE SOCIALI E CIVILI TI CONSIGLIANO CALDAMENTE DI NON DARE ALLA LUCE IL FIGLIO), era un diritto (PUOI SCEGLIERE SE TENERE IL BAMBINO OPPURE NO) che si trasforma in divieto (TU NON PUOI ABORTIRE).

Messa così spero sia più chiara.

trump ha detto che la costituzione americana ora viene applicata e vengono restituiti i diritti. Quali diritti, razza di protozoo?, quelli di chi non vuole che altri abbiano la libertà di fare ciò che loro non farebbero? Qua non si tratta di stabilire se sia giusto o meno ma di togliere diritti, non di aggiungerne, bischero dalla mente piena di pulezze. Se di aborto si è abusato, come alcuni dicono, la responsabilità va ricercata nel come la società tutta ha educato a gestire le proprie libertà personali, non in una legge che permette una libertà di scelta, puro e semplice.

Sei un bacchettone, un amante dei bambini, un estremista della prole numerosa?, allora sbattitene e vai avanti per la tua vita, trova la compagna/o giusta/o e ti fai pure un asilo in casa, se quello è il tuo genere.

Sei rimasta incinta e hai 16 anni oppure vittima di uno stupro, magari le tue condizioni sociali ti impediscono di mettere al mondo un figlio o semplicemente, non lo volevano ma è successo?, noi, la società, ti/vi diamo la possibilità di scegliere.

Vedete, io non me la prendo con gli uomini di Chiesa che oggi gioiscono, è tra i loro precetti la difesa di ogni forma di vita (ne potremmo discutere ma qua stiamo ai fondamentali), rinnegarli sarebbe come chiedere ad un chitarrista di andare a suonare e farlo senza alcuno strumento. Piuttosto mi lascia basito la regressione verso forme di intolleranza che vengono incoraggiate da taluni governanti e attenzione, l’intolleranza ai diritti civili è una forma suprema di controllo perchè tende a rendere tutto bianco o nero e sopprime le forme di pensiero critico; se tutto ciò viene dagli u.s.a., potenza indiscutibilmente in declino e crisi di identità ma ancora in larga parte ascoltata e rispettata, la cosa mi preoccupa molto.

