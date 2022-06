Grillo lunedì a Roma dopo la scissione del M5S. Obiettivo: fare squadra con Conte. Rinviata la visita la scorsa settimana dopo la scissione avviata da Di Maio. Resterà qualche giorno e incontrerà l’ex premier che intanto fa sapere: “Ci sentiamo quotidianamente”. POI SVICOLA SU COSE FUTURISTICHE CHE NON CENTRANO UN CAZZO DELLA SITTUAZIONE DRAMMATICA DELLA SETTA M5S.

Miei discepoli…epoli..epoli.. epoli….ascoltate la mia voce…oce..oce.. oce….non vi ho abbandonato…ato..ato..ato…lunedì verrò a Roma.. .oma..oma.. oma….preparate 300.000 #trecentomila# svanziche, sull’unghia, mi raccomando..ando..ando..ando …..Da demolitore a costruttore, la metamorfosi di Grillo è compiuta. Ecco perché tra il M5S si fa quadrato intorno al Superbonus che aiuta l’economia ma a volte tante volte viene usato per truffare l’erario

“Da qui a tre anni – conferma Dario Quaranta, capo della comunicazione di Sofinter – saremo in grado di aggredire il mercato mondiale dell’energia. Un mercato da circa 20 miliardi di euro all’anno ». La strategia di Itea è di imporsi come migliore alternativa alle centrali termoelettriche convenzionali”….Come al solito Grillo e compagni spostano il problema e intanto?….intanto per 4/5 anni i attesa che “si aggredisca il mercato” lasciamo le cose come stanno con perdite considerevoli perchè i nostri cari apprendisti stregoni devono poter dire di non aver mai voluto?….Caro Grillo resta pure in vacanza e non venire a Roma…e se un giorno sentirai suonare al citofono “Polizia”…non ti preoccupare ,non sarà per tuo figlio….sulla coscienza hai Roma e una Nazione….Grillo non spiega minimamente l’alternativa al termovalorizzatore.Parole di facciata ecologica senza sostanza.E perché tira fuori solo ora questa fasulla alternativa?Grillo dice fandonie comiche volutamente sapendo di avere di fronte gente incompetente.Lo strillone non può più strillare perché la spazzatura va smaltita ricavando energia e non deturpando il territorio con discariche che non risolvono il problema.Ne’ va trasportata a caro prezzo all’estero per arricchire gli altri e impoverire Roma che rimane la capitale d’italia perennemente con questo problema da anni.

Qualche anno fa un noto ciclo di concerti fu pubblicizzato come eco-free o qualcosa del genere: amplificazione alimentata con vistosi pannelli fotovoltaici. Essendo del mestiere feci due chiacchiere col caposervice e gli chiesi se veramente fossero alimentati dal sole “Macché, un pò di pubblicità all’azienda, lo vedi il cavo dell’alimentazione in rete?” Ecco, queste sparate eco mi fanno sempre tornare in mente la cosa, anche perché tanti bei progetti similari si sono rivelati inefficienti o costosissimi. Ovviamente vorrei credere a Grillo ma, chissà perché, tendo a essere scettico su qualunque cosa tiri fuori

Posso solo immaginare minimamente l’amarezza e la delusione di Grillo per quello fatto da Di Maio. Il M5S ha perso la zavorra ( per dirla alla Conte) che solo per il potere ha tradito il M5S ed i suoi obiettivi che avevano approvato e sottoscritto, una zavorra che ne stava minando la linea politica del M5S ed i suoi principi.

Di maio ha dimostrato di essere il FINI del M5S, anzi peggiore anche se era difficile immaginare potesse accadere! Di maio ha portato via alcuni parlamentari del M5S non certo i voti degli elettori del M5S. Sarà divertente vedere i vari cespuglietti del mini centro fare a gomitate se non a pugni (hanno già cominciato) per fregarsi i voti tra di loro. ed alla fine sempre un mini centro resterà. Gli italiani non si meritano tutti questi voltagabbana!

Caro Grillo resta pure in vacanza e non venire a Roma…e se un giorno sentirai suonare al citofono “Polizia”…non ti preoccupare ,non sarà per tuo figlio….sulla coscienza hai Roma e una Nazione… ultima modifica: da

