Il diritto alla legge sull’interruzione di gravidanza ha un significato ben preciso e unico e va difeso con grande chiarezza dalle donne e dagli uomini come diritto di civiltà di cura di cultura del rispetto del corpo della donna e la sua sacrosanta autodeterminazione..Sarebbe importante ora più che mai un odg a livello europeo firmato da tutti che si schieri apertamente contro questa sentenza che ci riporta alla preistoria. Questa sarebbe fare politica: nelle istituzioni che hanno la titolarità!! oppure per non pensare all’Europa un bel documento politico comunale, odg, di sostegno alle donne americane….così si vedrebbe la destra come si comporterebbe.

L’attentato al diritto all’aborto e ai diritti civili che viene dalla Corte U.S.A è inaccettabile ed è il frutto amaro del Trumpismo che ha nominato quei giudici e di quella destra oscurantista che ancora è forte nel mondo.

Il 2 luglio qui a Milano ci sarà la grande manifestazione di chiusura del Pride2022.

Facciamola diventare una grande manifestazione per i diritti, facciamo sentire le voci di tutte e tutti, facciamo arrivare la nostra solidarietà alle donne americane e alle donne polacche, alle donne afghane e ovunque nel mondo vengano lesi i diritti umani, sociali, civili.

Saremo decine e decine di migliaia e facciamolo da Milano, città sempre all’avanguardia su questi temi.

I diritti non sono divisibili, vanno portati avanti insieme. Ghettizzarli è una sconfitta. I gruppi antiabortisti sono anche i peggiori omofobi.

Mai come ora occorre unire le forze, per andare avanti e non indietro.

Sui diritti ciò che è conquistato può non essere per sempre.

La vigilanza e la battaglia non si deve mai fermare.

