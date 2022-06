Nessuna speranza…..”Che fosse un inetto si era capito già sette anni fa. Qualcuno sperava che l’aria di Parigi lo avesse svegliato, ma se non c’è riuscita la Ville Lumière non c’è speranza.”……l’aria e tante altre belle cose di Parigi non fanno miracoli……Pretendere che Letta sia brillante e simpatico e coinvolgente nelle sue esternazioni, è come ha detto qualcuno di Voi ” come un elefante in un negozio di cristalli,”

Forse non valeva la pena di commentare dato che Letta parte da una considerazione ovvia:

Più il reddito familiare, comunque lo si concepisce è elevato e più le persone che

Sono esseri ragionevoli, decidono di mettere al mondo figli.

Punto

Poi Letta che non è pragmatico si è inerpicato nel ginepraio dando per scontato che siano solo le donne a dover contribuire di più al reddito familiare, dando per scontato che gli uomini comunque portano il primo reddito, cosa non del tutto scontata in europa del centro-nord, bastava fermarsi al punto.!

Ma la verve oratoria non è mai stata il suo forte, e quando non è supportata da grandi idee superpartes diventa una frana!

LETTA L’INETTO. C’è o ci fa?

L’inettitudine, dice il dizionario, è la “mancanza di attitudine per qualcosa, una umiliante inferiorità rispetto ai propri compiti”.

L’inetto, ovviamente, non ha coscienza di questo suo limite e reputa il suo pensiero assai idoneo a una qualche bisogna. Infatti coglie il plauso degli inetti come lui, che avendo perso ogni attitudine al ragionamento immaginano di essere difronte ad un pensiero geniale.

Questo che leggete nella foto è il pensiero twittato da Letta, che a prima vista sembra una genialata, ma se ci si ragiona non come destinatari passivi di propaganda, ma persone chiamate a decidere responsabilmente, come un parlamentare ad esempio, la cosa cambia totalmente aspetto.

Magari sarà solo un modo sbagliato di comunicare, ma il pensiero che dà vita a questa proposta, espresso in questi termini, rivela al minimo una grande superficialità culturale sul tema della parità di genere.

In primo luogo si dà per scontato che quello frutto del lavoro femminile sia di prammatica un “secondo reddito”. Non solo non è sempre così, ma anche se fosse cosa autorizzerebbe a definirlo così se non la presa d’atto di una gerarchia discriminatoria che classifica il valore del lavoro, in particolare femminile, a seconda della quantità di denaro che se ne può ricavare? Pessima cultura.

In secondo luogo perché considerare il reddito femminile un incentivo alla natalità? Tutti i redditi da lavoro lo sono.

A Letta è sfuggito sia il programma avviato col Family Act, sul quale ha messo la bandierina senza sapere di cosa si tratti, sia la riforma fiscale sulla quale le commissioni parlamentari stanno facendo, fortunatamente in silenzio, un grande e positivo lavoro, per tutte e tutti, che vedrà presto la luce.

La proposta di Letta cala su quel lavoro delicatissimo come un elefante in una cristalleria. Un’altra bandierina inutile, forse dannosa. Pessima politica.

In terzo luogo come la mettiamo con le donne single che vivono col loro “primo” ed unico reddito? Donne di serie B anche sul piano fiscale? Discriminate tra le discriminate. Pessima idea.

Anche da questo si conferma, dopo le innumerevoli gaffe e decisioni contraddittorie, che le donne per Letta sono un oggetto, misterioso, di propaganda a buon mercato.

Che fosse un inetto si era capito già sette anni fa. Qualcuno sperava che l’aria di Parigi lo avesse svegliato, ma se non c’è riuscita la Ville Lumière non c’è speranza.

