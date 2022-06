Solo Riformisti

SoloRiformisti. Un titolo semplice perché la semplicità è sempre il prodotto della complessità e perché la complessità è impegnativa, è una sfida che oggi – nell’epoca dell’informazione approssimativa e gridata, delle prese di posizione impulsive ed emotive, dei convincimenti “a prescindere” – rappresenta il vero nodo di svolta della democrazia e della futura convivenza civile.

Siamo soltanto dei riformisti. Ma essere tali non vuol dire affatto rinunciare a coltivare alti ideali in nome del pragmatismo e di visioni politiche di corto respiro.

Noi siamo convinti che l’Italia abbia bisogno di un riformismo radicale, mai conosciuto dal nostro Paese. Mercato, merito e responsabilità ne devono essere i capisaldi. Nella vita dei cittadini c’è troppo Stato. La maggioranza attualmente al governo non solo dimostra ogni giorno la sua totale incapacità e incompetenza ma sta anche tentando di riportare in auge un’ ideologia statalista che punta a cancellare quel poco che era stato fatto sulla strada della modernizzazione. Inaccettabile poi la politica che viene fatta in tema di diritti civili e per quanto riguarda la collocazione internazionale del Paese.

Ogni mese che passa la situazione civile, politica ed economica peggiora. Serve una reazione che parta dal basso e faccia comprendere quanto sia pericoloso l’isolamento nel quale Lega e 5Stelle ci stanno facendo precipitare. Ma la proposta del POLO RIFORMISTA NON SERVA per arginare la destra. Credo che innanzitutto serva a METTERE IN SICUREZZA L’ITALIA sia nei confronti del POPULISMO DI DESTRA come pure di QUELLO DI SINISTRA.Entrambe porterebbero in breve l’Italia al fallimento.Sarebbe la strada giusta Renzi non ci sono problemi poiché ha sempre parlato di un grande centro lo stesso per Sala e Gori Calenda capirà che da soli non si va da nessuna parte.

E purtroppo, a meno che un miracolo illumini gli italiani chi ha più voti e’ il PD, ma il Pd e’dominato da una cricca, che ha preso il sopravvento, dopo Renzi, di populisti agganciati ai 5 s che non vogliono mollare, preferiscono affogare insieme ai 5 s, dovrebbero dimettersi in assa per risolvere la cosa

PER METTERE IN SICUREZZA L’ITALIA #Renzi torna sul polo di centro riformista,progressista ed antipopulista.Invita ad abbandonare gli egoismi perché anche Calenda che si sente soddisfatto delle elezioni,da solo non va da nessuna parte e non serve stare tanto a chiedersi” M5s SI o No” perché costoro sono già in autodissolvimento ed alle prossime elezioni col doppio mandato spariranno tutti.Vede come federatore Beppe Sala che sarebbe in grado di attirare molti amministratori riformisti locali.Inoltre afferma che Draghi è più forte di prima: “Serve un grande patto sociale per l’Italia,non il logoramento di Draghi”.Comincio a vedere la luce in fondo al tunnel ed essere più ottimista sulla fattibilità di questo terzo polo