“L’abolizione di Roe VS Wade avrà l’effetto di far ripartire l’aborto clandestino e porterà a viaggi disperati e pericolosi per le donne.

È una decisione che lascia sgomenti, che ferisce la dignità e i diritti delle donne”.

Sembra il preambolo di una nuova guerra civile americana. Ci sono boomer bianchi reazionari che con espedienti e fortuna han preso il controllo della Corte Suprema e un insieme di stati e che usano attivamente la cosa per ampliare tale controllo pur se in minoranza. Chi non allineato viene spinto altrove, con sempre maggiore polarizzazione, ma il sistema del senato mantiene bloccante il peso di luoghi a prescindere da popolazione ed economia. Chissà come andrà a finire, se gli USA eviteranno l’autodistruzione e se il resto dell’Occidente imparerà dal disastro o seguirà a ruota.

Attenzione che c’è qualcuno in Italia che tirerà fuori questa legge anche da noi occhi aperti. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo