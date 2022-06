Risultati ballottaggi 2022, vittoria CENTRO SINISTRA.

Renzi:” A Verona una bellissima campagna elettorale di Tommasi. Bravo”

“Certo a Verona il centrodestra è stato diviso ma bisogna dire bravo a Tommasi che ha fatto una campagna elettorale bellissima. Ha vinto Tommasi, molto di più di quanto abbia perso il centrodestra”. Matteo Renzi, ospite a Morning news di Canale 5 fa l’analisi dei risultati. Anche se “bisogna sempre stare attenti a dare un giudizio nazionale, perché l’affluenza è più bassa alle amministrative rispetto alle politiche. Ma non c’è dubbio che ha vinto il centrosinistra e ha perso il centrodestra”. E, continua: “Di volta in volta noi abbiamo scelto di appoggiare i candidati migliori, senza guardare alla appartenenza: Viterbo, Parma e Genova. Noi a Parma siamo stati con il centrosinistra, a Genova con il centrodestra e a Viterbo con la candidata civica. Alle amministrative abbiamo scelto le persone migliori, alle politiche sarà diverso”. “Vedendo i risultati dei ballottaggi mi convinco sempre di più di ciò che sostengo ormai da tempo: il modello Liguria-Verona è l’unico con cui si vince. Allargare la politica alle forze civiche, costruire classi dirigenti serie, preparate, pragmatiche, refrattarie agli slogan e alle ricette semplicistiche senza inseguire il consenso facile, quello dei social, ma quello vero, che si costruisce giorno per giorno con capacità di decisione e cultura di governo. Dove la destra si chiude nei vecchi schemi, o peggio, nelle vecchie e nuove liti, non convince gli elettori”.

STRAORDINARIA GRANDE INSOSTITUIBILE CENTRO SX Democratica Progressista Riformista Propulsiva Europeista .

Mah, se penso a quante volte avevo detto che le nostre umili modeste previsioni erano molto più attendibili dei sondaggi di queste grandi Società di Sondaggi, mi viene il sospetto: Avrò mica trovato la formula perfetta per prevedere le cose? Vuoi vedere che da domani mi cercano queste Società per risparmiarsi tutto quell’indaffaramento sondaggistico che da 15 anni non glie ne ha fatto

azzeccare neppure una?

Avevo anche previsto e prefigurato un CENTRO+PD che si stava avviando velocemente verso i quel 40% che ci serve. Che serve al Paese come il pane e l’acqua che fra l’altro saranno diventando preziosi.

Però, cacchio, non posso mica prevedere tutto io, che mi costa pure una gran fatica: Adesso tocca a tutti noi: Cosa ci serve assolutamente e senza balbettamenti, che è finito il tempo dei seguaci pittoreschi? Ci serve assolutamente il CENTRO SX DEMOCRATICA al 40% + la preziosa ITALIAVIVA al 12%. Quando? Alle Politiche del 2023. Non abbiamo bisogno di altro e se qualcuno credesse che una volta raggiunto quel traguardo indispensabile, andremo tutti 2 mesi a Formentera d’estate ed 1 mese a Cortina d’inverno, quel Qualcuno è meglio se continua con ducetti capetti capocomici Luigini gerarchetti

Risultati ballottaggi 2022, vittoria CENTRO SINISTRA. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo