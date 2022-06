Condivido pienamente calza a pennello..bravo Renzi sempre grande vivaitaliaviva uniticelafaremo.Nel 2018 gli italiani hanno provocato il disastro che e’ sotto gli occhi di tutti. Non ripetiamo gli stessi errori. Avanti con Italia viva e Matteo Renzi.

E a chi lo critica tuttora quando a gonernato,dico solamente! Visto il governo che è venuto dopo e le conseguenze dell’aver bocciato il referendum penso proprio che gli italiani intelligenti non sono. Se per voi è stato meglio chi è venuto dopo , escluso Draghi, allora ci meritiamo quello che abbiamo ,il perchè è semplice. La gente come loro (il li chiami acozzaglia) ha creduto alle favole grilliche sommando i milioni di evasori che non pagavano le tasse ed ai banchieri che gli è stato tolto il giocattolino ed ai magistrati che hanno rischiato di perdere qualche beneficio per non parlare dei dirigenti pubblici a cui Renzi ha bloccato a 240.000 il reddito annuo. Gli esclusi sono persone che pagano le tasse lavorano e che non pensano solo al proprio orticello anzi. Intanto poi sono “cazzi amari” (scusate il termine) per tutti noi Italiani con questo strano modo di intendere la politica. AVANTI Matteo!!

Certo per loro (l’acozzaglia) credulona imbambolata da un pluriomicida che con un vaffa ha creato un mo-vi-mento di , questi sì bulli ignoranti, che con arroganza e spregiudicatezza hanno ottenebrato le menti di chi li ha votati con false chimere, sporcando con calunnie e fake la politica più di quanto già non fosse possibile!!!E si è visto cosa ha fatto il mo-vi-mento con a capo un ameba informe e va dove va il vento, prima con la destra estrema approvandone tutti i provvedimenti e poi con la sinistra o pseudo tale abiurando i provvedimenti presi in precedenza!!!Se per voi saccenza è avere lungimiranza in politica che ben venga, se per voi comportamenti da bullo sarebbero aver fatto cadere il Conte 1 defenestrando Salvini che dal Papeete voleva i pieni poteri, oppure sarebbero far cadere il Conte 2 che dopo tante sollecitazioni, dopo aver fatto quella grande e lussuosa passerella a carico di noi contribuenti a Villa Pamphili e senza nulla di fatto col piano di Colao messo in un cassetto, preparando negli ultimi giorni possibili una bozza di qualche paginetta per ottenere il PNRR chiaramente respinto dall’UE al mittente l”avvocato del popolo Conte, che ben vengano allora questi comportamenti da ,”bullo ” che ci hanno letteralmente salvati dal pressapochismo e qualunquismo superficiale e pericoloso dei grillini e il loro supremo elevato!!!!

Gli esclusi di queata ACOZZAGLIA sono persone che pagano le tasse lavorano e che non pensano solo al proprio orticello anzi. MA! Intanto poi sono “cazzi amari” (scusate il termine) per tutti noi Italiani con questo strano modo di intendere la politica.

Caro Matteo mi dispiace immensamente constatare ancora una volta quanta ignoranza c’è in Italia. Purtroppo una buona parte degli italiani si fa abbindolare ancora con il gioco delle tre carte. Ti ammiro per la tua costanza e voglia di far capire alla gente la realtà ma i più furbi hanno capito che una gran parte degli italiani sono dei sognatori e quindi li fanno sognare. Ma dopo il sogno c’è sempre il risveglio ed eccoci qua nella……..Credo che gli italiani pensanti e non solo non possono non apprezzare le sue considerazioni politiche.FORSE ORA E FINITA,ALMENO LO SPERO E DICO AVANTI Matteo!! DACCI UN FUTURO,TE LO MERITI E c’è lo metitiamo

Condivido pienamente calza a pennello..bravo Renzi sempre grande vivaitaliaviva uniticelafaremo

