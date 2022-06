E TRAVAGLIO& C, LA CHIMANO.La guerra alle idee, in verita e la saga delle bale.

Sto seguendo con molto interesse tutto il riassunto storico di TRAVAGLIO (quello che fino al 23 febbraio sosteneva fermamente che lo zar non avrebbe mai invaso l’Ucraina). A dar credito acriticamente a tutto (ma proprio tutto) ciò che sta leggendo ci sarebbe da santificare Vladimir consegnandogli subito tutto il resto dell’Ucraina, macerie e morti compresi, con tante scuse per avergli fatto perdere 8 anni per colpa di questi malefici figli di Bandera appoggiati dall’occidente. Continuo pensare e ritengo questo quotidiano il baluardo della desolazione gionalistica italiota…questo e l’ennesima conferma che non mi sbaglio.

Vorrei che lor signori giornalisti iniziassero a disambiguare fra la libertà di espressione e la libertà di propagare false notizie e/o contenuti di scarsa qualità. Inoltre, mi pare che sulle pagine di questo giornale, la comunità di “troll” e le loro “fake news” abbiano trovato un ambiente fertile. Un servizio di informazione decente dovrebbe controllare cosa viene pubblicato sulle pagine del proprio giornale. “Libertà” implica responsabilità’, altrimenti e’ un’altra parola vuota.Continuo a pensare e ritengo che questo quotidiano e il baluardo della desolazione gionalistica italiota..

Faccio una premessa o precisazione : Per parlare di pace, mettersi al tavolo della pace, un accordo tra le parti, bisogna almeno essere in DUE!, almeno questi due che sono l’invasore e gli invasi. Ma se uno non vuole, perché essenzialmente non la vuole la pace ma raggiungere i suoi obiettivi, allora di cosa parliamo? di aria più che fritta. Questa è la realtà e questa rimane. La Russia (che nega persino di bombardare un centro commerciale e i civili) non vuole sedersi al tavolo, mette la stecca molto, molto in alto e coinvolge globalmente un eventuale raggiungimento di una pace. La Russia non vuole parlare di pace, la pace resta un’utopia nell’attuale conflitto. Per carità, pieno diritto alle proprie opinioni, possiamo parlare di tutto, ma la realtà è fatta sempre di DUE che si mettono al tavolo. Poi aggiungo! non tutti quelli che parlano di pace sono considerati filoputiniani. Sono considerati filoputiniani quelli che parlano di pace e allo stesso tempo sono malcelatamente contro la NATO, non hanno una soluzione pratica percorribile e sono favorevoli ad ampie annessioni di territorio ucraino da parte dei russi. Contrastano i russi con l’idea di accontentarli.

E TRAVAGLIO& C, LA CHIMANO.La guerra alle idee, in verita e la saga delle bale. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo