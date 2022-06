La voce delle città in vista delle Politiche 2023: aprire il cantiere del fronte riformista europeista e democratico. Il centro +PD ha vinto. Con MATTEO RENZI, e gli altri esponenti politici, i sindaci e le forze civiche cominciamo davvero a lavorare per il voto politico del 2023 partendo da idee e contenuti e dimostrando di aver capito cosa vogliono i cittadini

Questi ballottaggi hanno dato un risultato limpido: il centro + PD ha vinto, il centrodestra ha perso. Sono stati premiati i candidati più convincenti e i programmi più concreti ed efficaci. Nelle elezioni locali non c’è spazio per demagogia, populismo o ideologia. Per questo il risultato di ieri conta eccome. Ancora una volta dalle città viene un segnale di serietà, concretezza politica, unità. Ancora una volta il centros e il Pd trovano forza e identità nei territori.

Nelle città non ci sono i personalismi e i veti incrociati a cui assistiamo nel dibattito nazionale romano. Nelle città l’ area DragHi che mette insieme democratici ed europeisti esiste già quasi ovunque. Non ci sono automatismi tra elezioni locali e nazionali, ma quando il risultato è trasversale e omogeneo da nord a sud una lettura politica nazionale è possibile.

Il tatticismo, il personalismo e le divisioni non pagano mai. Le sconfitte della destra dell’anno scorso e di quest’anno lo dimostrano. Ma non faranno lo stesso errore alle elezioni politiche, pur essendo più divisi del nostro schieramento. Quanto a noi, è venuto il momento davvero di lavorare insieme. Di aprire il cantiere del fronte europeista e democratico che unisca tutte le anime, dalla sinistra ai moderati. Non un’operazione di ceto politico ma un progetto di paese che coinvolga anche le forze civiche emergenti. Abbiamo vinto insieme la battaglia della pandemia contro i no vax, abbiamo vinto insieme la sfida europea per il Next Generation EU, abbiamo lavorato insieme alla nascita del governo Draghi, siamo scesi insieme in piazza a Firenze contro la guerra in Ucraina e per dire che non eravamo equidistanti.

Perché non dovremmo continuare a lavorare insieme ad un progetto politico ambizioso per il futuro, alternativo alle destre populiste, sovraniste ed antieuropee? Ciò che ci unisce vale molto di più di ciò che ci divide. Con RENZI, e gli altri esponenti politici, i sindaci e le forze civiche cominciamo davvero a lavorare per il voto politico del 2023 partendo da idee e contenuti e dimostrando di aver capito il messaggio che sale dalle città.

