Per fortuna un Presidente che non ci fa vergognare di essere italiani. Alla faccia dei pavidi filoputiniani.Concordo e condivido appieno quanto affermato dal presidente Draghi.

Sarebbe un disastro fare prevalere le dittature la Cina e la Russia di Putin e le altre ne sono la dimostrazione la nostra vecchia Europa ci ha regalato circa 80 anni di pace mentre con le dittature si aprirebbero le guerre in ogni regione del mondo io preferisco la pace.

Bisognerebbe placare gli anini e dialogare…E in futuro imparare a non DECENTRALIZZARE il lavoro, la produzione e tutta la vita occidentale. I paesi in cui si esporta ricchezza, devono essere paesi occidentali che sposano tali valori. Oggi il “risparmio” ottenuto con paesi come la Russia ma anche come la Cina lo pagheranno i nostri figli e i nostri nipoti. Cerchiamo di creare una VERA UNIONE EUROPEA a cominciare dall’esercito e finendo con un vero parlamento.

