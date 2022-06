Proporzionale contro l’astensionismo e per una legislatura costituente.Chi ci rappresenterà in Parlamento nei prossimi anni dovrà gestire la ricostruzione di un paese fiaccato dal Covid, dalla guerra e dalla crisi economica, ma avrà anche la possibilità di definire i contorni di una società e di un sistema economico in forte rinnovamento sotto molti aspetti.

Non bisogna avere paura di parlare di riforma della legge elettorale, per il timore di perdere consenso. Anzi, bisogna iniziare a farlo il prima possibile, se vogliamo che la prossima legislatura possa avere quella natura “costituente” di cui abbiamo assolutamente bisogno per consentire allo Stato di stare al passo degli enormi cambiamenti geopolitici, sociali ed economici che stiamo vivendo.

Nel passato, anche recente, questo non è purtroppo accaduto. Dico subito che, in questa direzione, la nuova legge elettorale deve essere proporzionale, e spiego perché. In ogni momento storico “costituente” va privilegiata la rappresentatività degli elettori; per farlo, va incentivato l’ampliamento dell’offerta di proposte politiche caratterizzate da chiara identità di valori e visione della società. Ciò serve per consentire al maggior numero di persone di contribuire a definire i cardini della società del futuro, visto che accrescono le possibilità di scegliere rappresentanti in Parlamento in cui riconoscersi. Solo così potrà diminuire la disaffezione degli elettori per la partecipazione politica, che è poi il sale della democrazia: disaffezione che aumenterà, invece, se si continuerà a pensare che sia giusto distrarre l’opinione pubblica dalle tematiche realmente importanti per l’amministrazione dello Stato, cercando di veicolarla a prendere posizioni tanto polarizzate, quanto spesso manipolate.

In una democrazia parlamentare matura, riforme importanti non possono essere calate dall’alto da parte del governo, lasciando ai rappresentanti degli elettori solo un formale passaggio di ratifica. Al contrario, queste riforme devono essere principalmente materia di confronto parlamentare: lo ha ricordato la Corte costituzionale, giudicando negativamente le leggi elettorali promulgate negli ultimi anni, proprio perché producevano una eccessiva divaricazione tra la composizione del Parlamento e la volontà espressa dal voto dei cittadini. Sappiamo tutti che l’attuale legge elettorale sconta un grave peccato: incentiva coalizioni di facciata per opportunismo elettorale, che si sciolgono come neve al sole il giorno dopo la proclamazione dei risultati.

Di tutto abbiamo bisogno, oggi, tranne che di alchimie elettorali, che finiscono solo per indebolire un parlamento già troppo bistrattato, anche dalla riduzione del numero dei suoi componenti. Lo abbiamo ben riscontrato nella prima parte di questa legislatura. Si tratta di un fenomeno pericoloso, che disorienta gli elettori – non meno del trasformismo dei singoli politici – e aumenta la lontananza tra cittadinanza e istituzioni. Viceversa, una legge elettorale proporzionale in senso puro, accompagnata da una forte assunzione di responsabilità dei partiti, soprattutto nella scelta dei candidati, può essere, in questo momento storico, il viatico migliore per fare nascere una legislatura costituente. Del resto, così fecero i leader politici che scrissero la Costituzione e costruirono l’Italia sulle macerie della guerra, anche civile. Lo fecero molto bene, visto che – nonostante le tante tribolazioni, e uno scenario geopolitico molto inquietante per i diritti e i sistemi non autoritari – siamo ancora una democrazia che ha dimostrato di avere gli anticorpi per rimanere tale.

Credo che le condizioni per un cambio in senso proporzionale possano maturare: dobbiamo infatti riconoscere alle forze politiche che, nell’ultima fase della legislatura, hanno dimostrato un senso di responsabilità che sembrava smarrito. Di fronte alle emergenze che si sono presentate – prima la pandemia, poi l’invasione dell’Ucraina – la reazione è stata nel complesso positiva, al di là delle fisiologiche polemiche da cui non può prescindere un sistema democratico. Sino a ora, tuttavia, si è affrontato il presente: la vera partita per il futuro è tutta da giocare, e ciò avverrà nella prossima legislatura, che potrebbe essere una delle più importanti del dopoguerra.

Chi ci rappresenterà in Parlamento nei prossimi anni, infatti, non avrà solamente il dovere di gestire la ricostruzione di un paese fiaccato da quasi tre anni di Covid, dalla guerra e (soprattutto) dalla crisi economica; avrà anche la possibilità di definire i contorni di una società e di un sistema economico in forte rinnovamento sotto molti aspetti. Per adempiere al meglio a questo compito fondamentale, bisogna, però, creare già oggi le condizioni per il miglior percorso di selezione ed elezione dei rappresentanti. Per farlo ci vuole coraggio, ma soprattutto delle condizioni inderogabili: oltre a una buona legge elettorale, bisogna avere proposte politiche di sostanza, e non di circostanza, ma soprattutto personale politico capace e altamente preparato sugli aspetti tecnici della legislazione, che sono sempre più complessi, e che per questo motivo vengono di fatto gestiti solo dall’apparato burocratico.

Non deve più essere così: in una democrazia parlamentare, le scelte politiche, e di conseguenza le leggi, non le scrivono i funzionari, ma i rappresentanti della volontà popolare. Sembra scontato, ma in realtà è un obiettivo molto ambizioso e difficile da raggiungere.

